5-9 Ekim haftasında yatırımcısına en fazla kazandıran hisse Pasifik Holding (PAHOL) olurken en çok değer kaybeden hisse Bera Holding (BERA) olarak kayıtlara geçti.

BIST 100 endeksi hafta boyunca en düşük 12.038,79 puanı, en yüksek ise 12.528,60 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,03 gerileyerek haftayı 12.265,98 puandan tamamladı.

BIST 100’DE HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

5-9 Ekim haftasında BIST 100 endeksinde yer alan hisseler arasında en fazla değer kazanan hisse yüzde 11,96 yükselişle Pasifik Holding (PAHOL) oldu.

PAHOL’un ardından yüzde 8,12 değer kazancıyla İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) ikinci sırada yer aldı. CVK Maden İşletmeleri (CVKMD) ise yüzde 8,09 yükselişle haftanın en çok kazandıran üçüncü hissesi oldu.

Sıra Hisse Kodu Şirket Haftalık Değişim 1 PAHOL Pasifik Holding +%11,96 2 ISDMR İskenderun Demir ve Çelik +%8,12 3 CVKMD CVK Maden İşletmeleri +%8,09 4 AKCNS Akçansa Çimento +%7,74 5 TKFEN Tekfen Holding +%6,81

BIST 100’DE HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Aynı dönemde BIST 100 endeksinde en fazla değer kaybeden hisse Bera Holding (BERA) oldu. BERA hisseleri haftalık bazda yüzde 9,75 geriledi.

Bera Holding’i yüzde 7,84 düşüşle Borusan Yatırım ve Pazarlama (BRYAT) takip etti. Astor Enerji (ASTOR) yüzde 7,09 değer kaybederek üçüncü sırada yer aldı.

Sıra Hisse Kodu Şirket Haftalık Değişim 1 BERA Bera Holding -%9,75 2 BRYAT Borusan Yatırım ve Pazarlama -%7,84 3 ASTOR Astor Enerji -%7,09 4 BRSAN Borusan Boru Sanayi -%6,33 5 PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı -%5,08

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.