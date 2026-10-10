16 Eylül tarihinde en yüksek 232,9 TL seviyesini gören KARCL hisseleri, bu tarihten itibaren başlayan ve 16 işlem günü süren soluksuz taban serisiyle 43,38 TL’ye kadar gerilemişti. Uzun süren satış baskısının ardından hisse, 8 ve 9 Ekim tarihlerinde üst üste iki gün tavan yaparak toparlanma sinyali verdi.

9 Ekim Cuma gününü %9,96’lık değer kazancıyla 52,45 TL seviyesinden tamamlayan KARCL, kayıplarının bir kısmını telafi etse de haftalık bazda %11,77, aylık bazda ise %73,10 oranında değer kaybı kaydetti.

5 - 9 EKİM HAFTALIK ARACI KURUM DAĞILIMI

5 - 9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleşen işlemlere bakıldığında, ilk 5 alıcı kurum toplam 2.544.038 net lot alım yaparken, ilk 5 satıcı kurum -3.090.185 net lot satış gerçekleştirdi. Net fark ise -546.147 lot olarak gerçekleşti.

ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Ortalama Maliyet (TL) DENİZ 1.268.222,00 36,01 32,438 ZİRAAT 631.393,00 17,93 46,708 MİDAS 292.533,00 8,31 46,480 VAKIF 204.139,00 5,80 46,535 HALK 147.751,00 4,20 55,878 Diğer 977.463,00 27,76 -

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Ortalama Maliyet (TL) İŞ -1.256.067,00 35,67 38,399 AK -1.053.907,00 29,93 38,945 BANK OF AMERICA -520.511,00 14,78 46,465 A1 CAPITAL -131.021,00 3,72 55,448 YAPI KREDİ -128.679,00 3,65 39,670 Diğer -431.316,00 12,25 -

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