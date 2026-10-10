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Temmuz ayında 35 TL’lik halka arz fiyatıyla borsaya adım atan Kardemir Çelik (KARCL) hisseleri, son haftalarda yaşadığı sert düşüşün ardından haftanın son işlem günlerinde yönünü yukarı çevirdi.

16 Eylül tarihinde en yüksek 232,9 TL seviyesini gören KARCL hisseleri, bu tarihten itibaren başlayan ve 16 işlem günü süren soluksuz taban serisiyle 43,38 TL’ye kadar gerilemişti. Uzun süren satış baskısının ardından hisse, 8 ve 9 Ekim tarihlerinde üst üste iki gün tavan yaparak toparlanma sinyali verdi.

9 Ekim Cuma gününü %9,96’lık değer kazancıyla 52,45 TL seviyesinden tamamlayan KARCL, kayıplarının bir kısmını telafi etse de haftalık bazda %11,77, aylık bazda ise %73,10 oranında değer kaybı kaydetti.

5 - 9 EKİM HAFTALIK ARACI KURUM DAĞILIMI

5 - 9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleşen işlemlere bakıldığında, ilk 5 alıcı kurum toplam 2.544.038 net lot alım yaparken, ilk 5 satıcı kurum -3.090.185 net lot satış gerçekleştirdi. Net fark ise -546.147 lot olarak gerçekleşti.

16 günlük taban serisi sona erdi: KARCL yeniden tavanda 16 günlük taban serisi sona erdi: KARCL yeniden tavanda

ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Ortalama Maliyet (TL)
DENİZ 1.268.222,00 36,01 32,438
ZİRAAT 631.393,00 17,93 46,708
MİDAS 292.533,00 8,31 46,480
VAKIF 204.139,00 5,80 46,535
HALK 147.751,00 4,20 55,878
Diğer 977.463,00 27,76 -

16 gün taban yapan KARCL haftayı tavanla kapattı: Kayıplarını topluyor, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Ortalama Maliyet (TL)
İŞ -1.256.067,00 35,67 38,399
AK -1.053.907,00 29,93 38,945
BANK OF AMERICA -520.511,00 14,78 46,465
A1 CAPITAL -131.021,00 3,72 55,448
YAPI KREDİ -128.679,00 3,65 39,670
Diğer -431.316,00 12,25 -

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