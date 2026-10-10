Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU), pay geri alım programı kapsamında 650 bin adet hissesini geri aldı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 9 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen işlemin toplam tutarı 5 milyon 444 bin TL oldu. Öte yandan MEYSU hisseleri haftalık ve aylık bazda değer kaybetti.

MEYSU’DAN 650 BİN ADETLİK PAY GERİ ALIMI

Meysu Gıda, KAP üzerinden yaptığı açıklamada, 9 Ekim 2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda 650 bin adet B grubu MEYSU payının geri alındığını bildirdi.

Söz konusu işlemin toplam tutarı 5 milyon 444 bin TL olarak açıklanırken, geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

GERİ ALINAN PAYLARIN ORANI YÜZDE 0,47’YE ULAŞTI

Gerçekleştirilen son işlemle birlikte, 9 Ekim 2026 itibarıyla şirket tarafından geri alınan toplam pay sayısı 4 milyon 139 bin 169 adede yükseldi.

Açıklamada, geri alınan payların şirket sermayesine oranının yüzde 0,47 olduğu ifade edildi. Şirket, pay geri alım programına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini duyurdu.

MEYSU HİSSELERİ HAFTALIK VE AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Şirketin pay geri alım açıklamasının yanı sıra MEYSU hisselerinin piyasa performansı da dikkat çekti. Hisseler haftalık bazda yüzde 4,06 değer kaybederek 8,28 TL’den kapanış yaptı.

Aylık performansta ise düşüş daha belirgin oldu. MEYSU hisseleri aylık bazda yüzde 27,56 geriledi.

Böylece Meysu Gıda, 9 Ekim’de gerçekleştirdiği 5,44 milyon TL tutarındaki pay geri alımıyla gündeme gelirken, hisselerdeki haftalık ve aylık kayıplar da öne çıktı.

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