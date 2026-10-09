Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 0,43 yükselişle 12.265,98 puandan kapandığı 9 Ekim Cuma günü, şirketlerin pay geri alım işlemleri devam etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen işlemlere göre 28 şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirdi.

Geri alım işlemlerinde İzdemir Enerji (IZENR), Akfen GYO (AKFGY), Metgün Enerji (METEN), Ekim Turizm (EKIM) ve Ulusoy Un (ULUUN) yüksek miktarlı işlemleriyle ilk sıralarda yer aldı.

EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Günün en yüksek pay geri alımı 4 milyon lot ile İzdemir Enerji (IZENR) tarafından gerçekleştirildi.

İzdemir Enerji'yi 2 milyon 372 bin 465 lot ile Metgün Enerji (METEN), 2 milyon lot ile Akfen GYO (AKFGY) takip etti.

Ekim Turizm (EKIM) 1 milyon 889 bin 573 lot, Ulusoy Un (ULUUN) ise 1 milyon 867 bin 76 lotluk geri alım gerçekleştirdi.

9 EKİM 2026 TARİHİNDE GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da 9 Ekim 2026 (Bugün) geri alım gerçekleştiren şirketlerin listesi şöyle;

ŞİRKETLER NEDEN PAY GERİ ALIMI YAPIYOR?

Pay geri alımı, halka açık şirketlerin Borsa İstanbul'da işlem gören kendi hisselerini satın alması anlamına geliyor.

Şirketler, pay geri alım programlarını sermaye yapısını yönetmek, hisselerindeki fiyat hareketlerine karşı destek sağlamak veya mevcut piyasa fiyatının şirket değerini yeterince yansıtmadığını düşündüklerinde uygulayabiliyor.

Ancak geri alım işlemleri, hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor.