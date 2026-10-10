Dolar haftayı sınırlı yükselişle tamamlarken euro ve Bitcoin değer kaybetti.

GRAM ALTIN HAFTANIN KAZANDIRANI OLDU

Altın fiyatları, 5-9 Ekim haftasında yatırımcısına kazanç sağladı. Gram altın haftalık bazda yüzde 1,78 yükselerek 6.655,29 TL’den kapanış yaptı. Ons altın ise yüzde 1,24 değer kazanarak 4.194,24 dolar seviyesine ulaştı.

Gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü hareket görüldü. Gram gümüş yüzde 1,21 artışla 94,49 TL’ye yükselirken ons gümüş yüzde 0,68 kazançla 60,82 dolardan haftayı tamamladı.

DOLAR YÜKSELDİ, EURO GERİLEDİ

Döviz piyasasında dolar haftayı yükselişle, euro ise düşüşle kapattı. Dolar, haftalık bazda yüzde 0,27 değer kazanarak 49,27 TL seviyesine çıktı.

Euro ise yüzde 0,19 gerileyerek haftayı 55,19 TL’den tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi yüzde 0,03’lük düşüş ile haftayı 12.265,98 puandan kapattı.

YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANS TABLOSU

Yatırım aracı Haftalık değişim Kapanış Gram altın +%1,78 6.655,29 TL Ons altın +%1,24 4.194,24 dolar Gram gümüş +%1,21 94,49 TL Ons gümüş +%0,68 60,82 dolar Ham petrol +%0,72 90,98 dolar Dolar +%0,27 49,27 TL Euro -%0,19 55,19 TL BIST 100 -%0,03 12.265,98 puan Bitcoin -%2,44 82.618 dolardan işlem görüyor

HAM PETROL YÜKSELDİ

Emtia piyasasında ham petrol fiyatları da haftalık bazda artış gösterdi. Ham petrol, yüzde 0,72 değer kazanarak varil başına 90,98 dolar seviyesinden kapanış yaptı.

Kripto para piyasasının önde gelen varlıklarından Bitcoin, 5-9 Ekim haftasında düşüş kaydetti. Haftalık bazda yüzde 2,44 değer kaybeden Bitcoin, yazım sırasında 82.618 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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