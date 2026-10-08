Temmuz ayında 35 TL'den halka arz edilen Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) hisselerinde uzun süren taban serisi sona erdi. Hisseler günü tavanla kapattı.
Hisse, 8 Ekim 2026’da güne alıcılı başladı ve günü yüzde 9,96 yükselişle 47,70 TL’den, tavan seviyesinde tamamladı.
KARCL, yaşanan sert düşüş sürecinde 232,90 TL seviyesinden 43,38 TL’ye kadar gerilemişti. 8 Ekim’de ise satış baskısının ardından alımların güçlenmesiyle hisse yeniden yükselişe geçti.
Gün içerisinde 39,06 TL ile 47,70 TL arasında işlem gören KARCL, seansı 47,70 TL’den tamamladı. Hissenin günlük işlem hacmi de yaklaşık 1,01 milyar TL seviyesine ulaştı.
KARCL’DE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR
Paylaşılan işlem ekranına göre KARCL’de günün en fazla net alım yapan aracı kurum Deniz Yatırım oldu. Deniz Yatırım’ın net alımı 1.729.953 lot olarak gerçekleşti.
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Pay (%)
|Maliyet
|DENİZ
|1.729.953
|45,09
|36,834
|ŞEKER
|403.798
|10,52
|48,232
|ZİRAAT
|353.755
|9,22
|45,429
|INFO
|200.017
|5,21
|43,328
|KUZEY
|199.057
|5,19
|39,317
|Diğer
|950.417
|24,77
|—
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Pay (%)
|Maliyet
|İŞ
|-1.366.744
|35,62
|39,076
|AK
|-1.157.992
|30,18
|39,609
|BANK OF AMERICA
|-527.531
|13,75
|46,53
|YAPIKREDİ
|-175.978
|4,59
|43,935
|QNB
|-143.701
|3,75
|46,048
|Diğer
|-465.051
|12,12
|—
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