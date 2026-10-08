Hisse, 8 Ekim 2026’da güne alıcılı başladı ve günü yüzde 9,96 yükselişle 47,70 TL’den, tavan seviyesinde tamamladı.

KARCL, yaşanan sert düşüş sürecinde 232,90 TL seviyesinden 43,38 TL’ye kadar gerilemişti. 8 Ekim’de ise satış baskısının ardından alımların güçlenmesiyle hisse yeniden yükselişe geçti.

Gün içerisinde 39,06 TL ile 47,70 TL arasında işlem gören KARCL, seansı 47,70 TL’den tamamladı. Hissenin günlük işlem hacmi de yaklaşık 1,01 milyar TL seviyesine ulaştı.

KARCL’DE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Paylaşılan işlem ekranına göre KARCL’de günün en fazla net alım yapan aracı kurum Deniz Yatırım oldu. Deniz Yatırım’ın net alımı 1.729.953 lot olarak gerçekleşti.

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Maliyet DENİZ 1.729.953 45,09 36,834 ŞEKER 403.798 10,52 48,232 ZİRAAT 353.755 9,22 45,429 INFO 200.017 5,21 43,328 KUZEY 199.057 5,19 39,317 Diğer 950.417 24,77 —

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Maliyet İŞ -1.366.744 35,62 39,076 AK -1.157.992 30,18 39,609 BANK OF AMERICA -527.531 13,75 46,53 YAPIKREDİ -175.978 4,59 43,935 QNB -143.701 3,75 46,048 Diğer -465.051 12,12 —

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