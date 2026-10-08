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Temmuz ayında 35 TL'den halka arz edilen Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) hisselerinde uzun süren taban serisi sona erdi. Hisseler günü tavanla kapattı.

Hisse, 8 Ekim 2026’da güne alıcılı başladı ve günü yüzde 9,96 yükselişle 47,70 TL’den, tavan seviyesinde tamamladı.

KARCL, yaşanan sert düşüş sürecinde 232,90 TL seviyesinden 43,38 TL’ye kadar gerilemişti. 8 Ekim’de ise satış baskısının ardından alımların güçlenmesiyle hisse yeniden yükselişe geçti.

Gün içerisinde 39,06 TL ile 47,70 TL arasında işlem gören KARCL, seansı 47,70 TL’den tamamladı. Hissenin günlük işlem hacmi de yaklaşık 1,01 milyar TL seviyesine ulaştı.

KARCL’DE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Paylaşılan işlem ekranına göre KARCL’de günün en fazla net alım yapan aracı kurum Deniz Yatırım oldu. Deniz Yatırım’ın net alımı 1.729.953 lot olarak gerçekleşti.

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Maliyet
DENİZ 1.729.953 45,09 36,834
ŞEKER 403.798 10,52 48,232
ZİRAAT 353.755 9,22 45,429
INFO 200.017 5,21 43,328
KUZEY 199.057 5,19 39,317
Diğer 950.417 24,77

16 günlük taban serisi sona erdi: KARCL yeniden tavanda, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

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EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay (%) Maliyet
İŞ -1.366.744 35,62 39,076
AK -1.157.992 30,18 39,609
BANK OF AMERICA -527.531 13,75 46,53
YAPIKREDİ -175.978 4,59 43,935
QNB -143.701 3,75 46,048
Diğer -465.051 12,12

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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