Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) hisselerinde sert düşüş sürüyor. Fon krizinin etkisiyle sert değer kaybeden KARCL, 7 Ekim saat 14.29 itibarıyla yüzde 10 düşüşle 43,38 TL seviyesinden işlem görüyor. Böylece hissede taban serisi 16. güne taşındı.

KARCL, 16 Eylül'de gün içinde 232,90 TL seviyesini görürken günü 229,70 TL'den tamamlamıştı. Hisse, bugün 43,38 TL'ye gerileyerek 16 Eylül kapanışına göre yüzde 81,11 değer kaybetti.

15 Eylül'de ise hisse gün içinde 233 TL seviyesine kadar yükselmişti. Bu seviyeden bugünkü fiyata göre hesaplandığında değer kaybı yüzde 81,38'e ulaşıyor.

KARCL'de satış baskısı son günlerde de hız kesmedi. Verilere göre haftalık bazda yüzde 46,74, değer kaybetti.

BUGÜN ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

7 Ekim saat 14.40 itibarıyla KARCL'de en fazla net alım yapan aracı kurum Ziraat Yatırım oldu.

Alıcı kurum Net lot Pay Ziraat 54.580 %21,16 Vakıf 52.164 %20,22 AK Yatırım 36.669 %14,22 İş Yatırım 28.308 %10,97 Midas 27.127 %10,52

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Satıcı kurum Net lot Pay (%) Maliyet (TL) A1 -115.457 44,76 43,38 INFO -61.367 23,79 43,38 Yapı Kredi -35.004 13,57 43,38 Gedik -21.072 8,17 43,38 Yatırım Finansman -20.629 8,00 43,38 Diğer -4.403 1,71 — İlk 5 satıcı -253.529 — —

16 EYLÜL – 7 EKİM 2026 KARCL ALIM-SATIM VERİLERİ

Alıcı kurum Net lot Pay (%) Maliyet TERA 3.272.690 74,94 190,793 Midas 195.831 4,48 168,583 Ziraat 163.965 3,75 83,674 AK 152.111 3,48 60,735 İş 142.463 3,26 114,938 Diğer 439.756 10,07 — İlk 5 alıcı 3.927.060 — —

Satıcı kurum Net lot Pay (%) Maliyet A1 -3.437.410 78,72 183,4 Global -243.605 5,58 107,97 Deniz -198.374 4,54 112,785 Marbaş -103.379 2,37 224,941 INFO -80.128 1,83 77,176 Diğer -303.920 6,96 — İlk 5 satıcı -4.062.896 — —

Kardemir Çelik (KARCL), dün B Grubu payları için pay geri alım programı başlattı. Şirket, azami 10 milyon adet pay için 100 milyon TL’ye kadar fon ayırdı. Program 1 yıl uygulanacak ve geri alımlar piyasa koşullarına göre gerçekleştirilecek.

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