Milyonlarca mükellefi ilgilendiren elektronik tebligat düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Esnaf, çiftçi, serbest meslek mensupları ve şirketleri kapsayan düzenlemeyle birlikte e-Tebligat sistemine kayıt zorunluluğu getirildi. Sisteme henüz dahil olmayanların ekim ayı sonuna kadar başvuru yapması gerekiyor. Öte yandan 65 yaş üzerindekiler ve belirli şartları taşıyan engelli bireyler için istisnalar da bulunuyor.

E-TEBLİGAT ZORUNLULUĞU KİMLERİ KAPSIYOR?

11 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik tebligat sisteminin kapsamı genişletildi.

Düzenlemeye göre kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin sisteme dahil olması gerekiyor.

Zorunluluk kapsamındaki mükellef grupları arasında şunlar bulunuyor:

Kurumlar vergisi mükellefi şirketler

Gerçek usulde vergilendirilen esnaf ve ticaret erbabı

Gerçek usulde vergilendirilen çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri

Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler

Kolektif şirketler

Adi komandit şirketler

Düzenlemede belirtilen araçların ilk iktisabında adına tescil yapılan kişi ve kuruluşlar

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 31 EKİM 2026

Yeni düzenleme kapsamında bulunan ancak daha önce elektronik tebligat sistemine dahil olmayan mükelleflerin 31 Ekim 2026 tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvurular vergi daireleri üzerinden yapılabileceği gibi Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.

Elektronik başvurularda e-posta veya SMS doğrulamasının ardından aktivasyon işleminin tamamlanması gerekiyor.

E-TEBLİGAT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Elektronik tebligat sistemine kayıt yaptırmak isteyen mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Başvuru yapmak isteyenler Dijital Vergi Dairesi adresine giriş yaparak ilgili işlemleri takip edebiliyor.

Sisteme kayıtlı mükellefler kendilerine gönderilen elektronik tebligatlara Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden erişebiliyor.

65 YAŞ ÜZERİNDEKİLER VE ENGELLİLER İÇİN İSTİSNA

Düzenlemede bazı mükellef gruplarına yönelik istisnalar da yer alıyor.

65 yaşını dolduran mükellefler, talepte bulunmaları halinde elektronik tebligat sisteminden çıkabilecek.

Sağlık kurulu raporuyla yüzde 90 ve üzerinde engellilik oranı bulunduğunu belgeleyen gerçek kişiler ise zorunluluk kapsamında tutulmayacak.

TEBLİGATI OKUMAYANLAR DİKKAT! 5 GÜN SONRA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAK

Elektronik tebligat sistemine ilişkin en önemli ayrıntılardan biri de bildirimlerin hukuken tebliğ edilmiş sayılacağı süre.

Düzenlemeye göre elektronik tebligatlar, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.

Mükellefin gönderilen belgeyi açmaması, okumaması veya kendisine SMS ya da e-posta bildirimi ulaşmaması bu süreyi değiştirmeyecek.

Bu nedenle elektronik tebligat sistemine kayıtlı kişilerin bildirimlerini düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor.

İŞİNİ KAPATANLAR SİSTEMDEN HEMEN ÇIKAMAYACAK

Faaliyetini sonlandıran gerçek kişilerin elektronik tebligat sisteminden otomatik olarak çıkarılması söz konusu olmayacak.

Başka bir zorunluluğu bulunmayan mükellefler, işin kapatılmasını izleyen beşinci takvim yılının sonundan itibaren başvuruda bulunarak sistemden çıkabilecek.

Düzenlemeyle vergi bildirimlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve kâğıt tebligat kullanımının azaltılması amaçlanıyor.