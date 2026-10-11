Altın fiyatlarında yeniden yükseliş beklentisi güçlenirken merkez bankalarının alımları piyasadaki dengeleri değiştiriyor. Ons altının 4.220 dolar seviyesine ulaşmasıyla yatırımcıların gözü yeni fiyat hedeflerine çevrildi. Fed'in faiz politikası ve Orta Doğu'daki gerilimler altının yönünü belirleyecek gelişmeler arasında yer alırken, teknik değerlendirmelerde 4.335 dolar seviyesi gündeme geldi.

Yılın başında 4.650 doların üzerine çıkan ancak ardından sert bir geri çekilme yaşayan ons altın, kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Altın fiyatlarının yeniden toparlanmasında merkez bankalarının rezerv alımları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz beklentileri ve küresel belirsizlikler etkili oluyor.

Özellikle merkez bankalarının altın talebini sürdürmesi, fiyatların orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin beklentileri destekliyor. Ancak ABD tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi, yükselişin önündeki önemli risklerden biri olarak değerlendiriliyor.

MERKEZ BANKALARI NEDEN ALTIN ALIYOR?

Küresel ekonomide artan belirsizlikler, merkez bankalarını rezervlerini çeşitlendirmeye yöneltiyor.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları, döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve devlet tahvillerine ilişkin risklere karşı fiziksel altın varlıklarını artırmayı tercih ediyor.

Altının herhangi bir ülkenin ödeme yükümlülüğüne bağlı olmaması ve uluslararası rezerv niteliği taşıması, merkez bankalarının alım kararlarında etkili oluyor.

Merkez bankalarının devam eden alımları, yatırım amaçlı talebin zayıfladığı dönemlerde bile altın piyasasına destek sağlayabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

FED'İN FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLEYECEK?

Altın fiyatlarının yönünde belirleyici unsurlardan biri de Fed'in para politikası olmaya devam ediyor.

Piyasalarda Fed'in politika faizini kısa vadede yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutacağı beklentisi ağırlık kazanıyor.

Faizlerin sabit kalması ve ilerleyen dönemde faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi destekleyebilir.

Buna karşılık ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık yüzde 5,25 seviyesinde bulunması, altın açısından önemli bir baskı unsuru oluşturuyor.

Tahvil getirilerinin yüksek kalması, yatırımcıların faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelmesine neden olabiliyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTİR Mİ?

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler de altın piyasasının gündeminde bulunuyor.

Bölgede askeri hareketliliğin artması ve çatışmaların genişleme ihtimali, küresel piyasalarda riskten kaçınma eğilimini güçlendirebilir.

Böyle dönemlerde yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesi, fiyatları destekleyebiliyor.

Ancak jeopolitik gelişmelerin altına etkisi yalnızca güvenli liman talebiyle sınırlı kalmıyor. ABD dolarının güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesi, artan talebe rağmen altın fiyatlarındaki kazanımları sınırlayabiliyor.

ONS ALTINDA 4.220 DOLAR AŞILIRSA NE OLACAK?

Altın fiyatlarındaki toparlanmayla birlikte teknik seviyeler yeniden gündeme geldi.

Ons altında 4.050-4.100 dolar aralığı destek bölgesi olarak değerlendirilirken, hafta içerisinde yaklaşık 4.066 dolara kadar yaşanan geri çekilmenin ardından alımların güçlendiği görüldü.

Teknik değerlendirmelerde öne çıkan seviyeler şöyle:

4.050-4.100 dolar: Önemli destek bölgesi.

4.195-4.200 dolar: Kısa vadeli direnç bölgesi.

4.220 dolar: Yükselişin devamı açısından kritik eşik.

4.260 dolar: 4.220 dolar üzerinde günlük kapanışlarda izlenebilecek ilk seviye.

4.335 dolar: Yükselişin devam etmesi halinde orta vadede gündeme gelebilecek seviye.

Özellikle 4.220 doların üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi, teknik görünüm açısından önem taşıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 4.260 doların, ardından 4.335 doların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte söz konusu seviyeler kesin fiyat hedefleri değil, piyasa koşullarına bağlı teknik senaryolar olarak öne çıkıyor.

ALTIN YATIRIMCILARI HANGİ GELİŞMELERİ TAKİP ETMELİ?

Önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının yönünü belirleyebilecek gelişmeler arasında ABD enflasyon verileri, Fed yetkililerinin açıklamaları, tahvil faizleri ve doların seyri bulunuyor.

Merkez bankalarının rezerv alımlarının devam etmesi altın talebini destekleyebilirken, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişesini artırabilir.

Bu nedenle ons altında 4.220 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı, yeni yükseliş beklentilerinin güçlenmesi açısından belirleyici olacak.