TD Securities’in değerlendirmesine göre büyük yatırım fonlarının altındaki satış yönlü pozisyonlarını azaltmaya başlaması, fiyatlar üzerindeki baskının hafiflemesine katkı sağlayabilir. Altının uzun vadeli yükseliş potansiyelinin korunduğu belirtilirken, 2027 için yeni bir fiyat hedefi açıklanmadı.

ALTINDA SATIŞ BASKISI HAFİFLİYOR

Haftalardır satış baskısıyla karşı karşıya kalan altın piyasasında, ons fiyatının yeniden 4.200 dolar seviyesine yaklaşması toparlanma beklentilerini gündeme taşıdı. TD Securities’in 9 Ekim tarihli değerlendirmesinde, fiyatların düşeceği beklentisiyle işlem yapan bazı büyük yatırım fonlarının pozisyonlarını kapatmaya başladığı belirtildi.

TD Securities stratejistleri Ryan McKay ve Bart Melek, algoritmik işlem yapan fonların altın ve platindeki kısa pozisyonlarını azalttığına dikkat çekti. Fiyat eğilimlerini izleyen bu fonların işlemleri, özellikle yüksek oynaklık dönemlerinde değerli metallerin fiyat hareketleri üzerinde etkili olabiliyor.

FONLARIN KISA POZİSYONLARINI KAPATMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Kısa pozisyon, bir varlığın fiyatının düşeceği beklentisiyle alınan pozisyonu ifade ediyor. Bu pozisyonların kapatılması ise yatırımcıların düşüş yönündeki işlemlerinden çıkması anlamına geliyor.

TD Securities'in aktardığı verilere göre altındaki kısa pozisyon kapatma işlemleri, tarihsel en yüksek pozisyon büyüklüğünün yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geldi. Bu oran, fonların toplam varlıklarının yüzde 7'sini altına yatırdığı anlamına gelmiyor.

Kısa pozisyonların kapatılması, piyasadaki satış baskısını azaltarak fiyatları yukarı yönlü destekleyebilir. Ancak bu gelişme, yatırımcıların mutlaka yeni alım pozisyonları açtığını göstermiyor.

ÇİN’DEN ALTIN FONLARINA YENİDEN PARA GİRİŞİ

Altındaki toparlanmayı destekleyebilecek gelişmelerden biri de Çin'de yaşandı. Tatil döneminin ardından ülkedeki altın yatırım fonlarına yeniden para girişi gerçekleşti.

Çin'deki fonlara yönelik bu hareket, değerli metallere olan yatırımcı ilgisinin devam ettiğine işaret ediyor. Büyük fonların satış yönlü pozisyonlarını azaltmasıyla birlikte söz konusu gelişme, altın fiyatlarındaki toparlanma sürecinde etkili olabilecek unsurlar arasında değerlendiriliyor.

TD SECURİTİES’İN 2027 ALTIN BEKLENTİSİ NE?

TD Securities’in değerlendirmesinde altının uzun vadeli yükselişini destekleyen ekonomik koşulların ortadan kalkmadığı vurgulandı. Kurumun yaklaşımı, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına rağmen altının uzun vadeli görünümünün destek bulabileceği yönünde.

Altın fiyatlarının uzun vadeli seyrinde jeopolitik belirsizlikler, kamu maliyesine ilişkin endişeler ve stagflasyon riski öne çıkıyor. Ekonomik büyümenin yavaşladığı, buna karşılık enflasyon baskısının sürdüğü bir ortamda yatırımcıların güvenli liman talebi artabiliyor. Bu durum, altına yönelik talebi destekleyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

2027 İÇİN YENİ FİYAT HEDEFİ AÇIKLANMADI

TD Securities’in 9 Ekim tarihli değerlendirmesinde 2027 yılına yönelik yeni ve kesin bir ons altın fiyat hedefi paylaşılmadı. Kurumun değerlendirmesi, belirli bir fiyat seviyesinden ziyade altının uzun vadeli yükseliş potansiyeline odaklanıyor.

Bu nedenle söz konusu açıklama, altının 2027'de ulaşacağı kesin bir fiyatın duyurulması olarak yorumlanmamalı. Fonların pozisyon değişimleri, Çin'deki yatırımcı talebi ve küresel ekonomik gelişmeler, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının yönünü etkileyebilecek başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Kaynak: Dünya