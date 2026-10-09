ABD’de dolar endeksinin (DXY) güç kaybetmesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki gerilemenin desteğiyle 9 Ekim 2026 Cuma gününe yükselişle başlayan altında satış fiyatları netleşti.

Güne 6.625 TL seviyesinden başlayan gram altın ve 4.180 dolar bandından açılış yapan ons altın ile birlikte serbest piyasadaki güncel satış fiyatları şöyle şekillendi:

• Gram Altın: 6.625,74 TL

• Çeyrek Altın: 10.878,00 TL

• Yarım Altın: 21.750,00 TL

• Tam Altın: 42.676,55 TL

• Cumhuriyet Altını: 43.373,00 TL

• Gremse Altın: 107.018,65 TL

• Ons Altın: 4.180,02 USD

PİYASALARI YÖNLENDİREN GELİŞMELER

Piyasa uzmanları, ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik faiz beklentileri ve tahvil faizlerindeki düşüşün altına olan talebi artırdığına dikkat çekiyor.

Güvenli liman arayışının devam etmesiyle birlikte hem ons hem de yurt içi gram altın tarafındaki yukarı yönlü trend yakından izleniyor.