Sektör uzmanları ve ekonomi çevrelerinin tahminlerine göre Türkiye’de geleneksel birikim ve tasarruf aracı olarak ilk sırada yer alan altın, hanehalkı ekonomisindeki devasa ağırlığını korumaya devam ediyor.

National Public Radio (NPR) tahminlerine göre ise Türkiye’de yastık altında yaklaşık 600 milyar dolar değerinde altın birikimi bulunuyor.

5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan döviz kurları baz alınarak yapılan güncel hesaplamada, bu dev servetin Türk lirası karşılığı yaklaşık 29,5 trilyon TL seviyesine ulaşıyor.

BİREYSEL TASARRUFTA ALTININ ROLÜ REKOR DÜZEYDE

Ortaya çıkan yaklaşık 29,5 trilyon liralık devasa büyüklük, Türk halkının ekonomik dalgalanmalar karşısında altını en güvenli liman olarak görmeyi sürdürdüğünü ve bireysel tasarruflardaki altın ağırlığının boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yastık altındaki bu potansiyelin finansal sisteme kazandırılmasına yönelik çalışmalar ve altın toplama projeleri ise ekonomi yönetiminin gündemindeki yerini koruyor.

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