Birikimlerini altın üzerinden değerlendirmek isteyenler, günün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve ons altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Peki, gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den alınıp satılıyor? Ons altın fiyatı kaç dolar? İşte 10 Ekim 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.643,95 TL

Satış: 6.644,78 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.630,32 TL

Satış: 10.864,21 TL

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 4.194,19 dolar

Satış: 4.194,71 dolar

Altın fiyatları gün içerisinde piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Altın alım satımı yapmayı düşünen yatırımcıların güncel fiyatları takip etmesi önem taşıyor.

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