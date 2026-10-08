Avrupa merkez bankalarının altın rezervlerine ilişkin attığı adımlar, küresel finans piyasalarında yeni bir tartışma başlattı. Hollanda yaklaşık 86 ton altın rezervini yeniden dağıtırken Fransa, New York'ta tuttuğu son 129 ton altınını elden çıkardı. Almanya ise rezervlerinin önemli bir bölümünü ABD'de tutmaya devam ediyor.

Avrupa ülkelerinin farklı stratejileri, merkez bankalarının altın rezervlerini hangi ülkelerde ve hangi koşullarda saklamayı tercih ettiği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İşlemlerin altın fiyatlarını ne derece etkilediği de merak konusu oldu.

HOLLANDA 86 TON ALTIN REZERVİNİ YENİDEN DAĞITTI

Hollanda Merkez Bankası (DNB), 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, mart-ağustos döneminde yaklaşık 86 ton altın rezervinin New York ve Ottawa'dan Londra'ya yeniden dağıtıldığını duyurdu.

Ancak operasyonun tamamı altınların fiziksel olarak taşınmasıyla gerçekleştirilmedi.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre New York'ta bulunan yaklaşık 59 ton altın satılarak Londra piyasasında işlem görebilen altınla değiştirildi.

Bunun yanı sıra 27 tondan fazla altın Kuzey Amerika'dan Hollanda Merkez Bankasının Zeist'teki tesisine fiziksel olarak taşındı. Benzer miktarda altın ise Zeist'ten Londra'ya gönderildi.

Hollanda Merkez Bankası, işlemin amacının altın rezervlerini ülkeye geri getirmek olmadığını, likiditeyi artırmak ve kriz dönemlerinde rezervlere erişimi kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

HOLLANDA'NIN ALTIN REZERVLERİNİN DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Operasyonun ardından Hollanda'nın Londra'da tuttuğu altın rezervlerinin payı yüzde 18,1'den yüzde 32,1'e yükseldi.

Hollanda'da tutulan rezervlerin payı yüzde 30,8 seviyesinde kalırken New York ve Ottawa'nın payları ayrı ayrı yüzde 18,5'e geriledi.

FRANSA NEW YORK'TAKİ SON 129 TON ALTININI ELDEN ÇIKARDI

Fransa Merkez Bankası ise Hollanda'dan farklı bir yöntem izledi.Banka, New York'ta tuttuğu son 129 ton altınını fiziksel olarak Paris'e taşımak yerine sattı. Ardından Avrupa'da Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) standartlarına uygun yeni altın külçeleri satın aldı.

Temmuz 2025 ile Ocak 2026 arasında gerçekleştirilen 26 işlem sonucunda Fransa Merkez Bankası 12,8 milyar avroluk olağanüstü sermaye kazancı elde etti.

Buna karşın ülkenin toplam altın rezervi 2 bin 437 ton seviyesinde değişmeden kaldı.

Böylece Fransa, altın rezervlerinin tamamını kendi sınırları içerisinde tutmaya başladı.

ALMANYA'NIN 1.236 TON ALTINI NEW YORK'TA BULUNUYOR

Avrupa'nın en büyük altın rezervlerinden birine sahip olan Almanya ise farklı bir strateji izliyor.

Almanya Merkez Bankası (Deutsche Bundesbank), 2013-2017 yılları arasında toplam 674 ton altını Frankfurt'a geri getirdi.

2025 sonu itibarıyla yaklaşık 3 bin 350 ton altın rezervi bulunan Almanya'nın varlıkları üç merkezde tutuluyor. Almanya'nın altın rezervlerinin yaklaşık yüzde 37'si hala New York'ta bulunuyor.

Bundesbank, rezervlerin farklı merkezlerde tutulmasını güvenlik, işlem kabiliyeti ve uluslararası piyasalara erişim gibi gerekçelerle açıklıyor.

MERKEZ BANKALARI NEDEN ALTINLARININ YERİNİ DEĞİŞTİRİYOR?

Avrupa merkez bankalarının altın rezervlerini yeniden dağıtması, ABD finans sistemine yönelik güven tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Ancak merkez bankalarının açıkladığı gerekçeler, bu işlemlerin doğrudan ABD'ye duyulan güvenin azalmasından kaynaklandığını göstermiyor.

Altın rezervlerinin farklı merkezlerde tutulması, kriz dönemlerinde varlıklara erişim, likidite ve güvenlik açısından önem taşıyor.

New York, ABD finans piyasalarına erişim avantajı sağlarken Londra dünyanın en büyük fiziksel altın ticaret merkezlerinden biri olmasıyla öne çıkıyor. Altının ülke içinde tutulması ise merkez bankalarına rezervler üzerinde doğrudan fiziksel kontrol imkanı veriyor.

MERKEZ BANKALARININ YÜZDE 57'Sİ LONDRA'YI TERCİH EDİYOR

Dünya Altın Konseyinin 2026 yılı araştırmasına göre, ankete katılan merkez bankalarının yüzde 10'u son 12 ay içerisinde altınlarının tutulduğu yurt dışı merkezleri çeşitlendirdi.

Katılımcıların yüzde 9'u ise yakın zamanda benzer bir adım atmayı planladığını bildirdi.

Araştırmaya göre merkez bankalarının yüzde 57'si yurt dışında altın saklamak için Londra'yı tercih ederken yüzde 49'u rezervlerinin en az bir bölümünü kendi ülkesinde tutuyor.

ALTINLARIN TAŞINMASI FİYATLARI ETKİLER Mİ?

Merkez bankalarının altın rezervlerinin bulunduğu merkezleri değiştirmesi, doğrudan yeni altın talebi oluştuğu anlamına gelmiyor.

Hollanda'nın gerçekleştirdiği yeniden dağıtım ve Fransa'nın altın satışları sonrasında yaptığı alımlar, ülkelerin toplam altın rezervlerini artırmadı.

Dünya Altın Konseyine göre merkez bankaları 2025 yılında 863 ton, 2026 yılının ikinci çeyreğinde ise 289 ton altın satın aldı.

Altın fiyatları açısından rezervlerin hangi kasada tutulduğundan ziyade merkez bankalarının toplam altın varlıklarını artırıp artırmadığı daha doğrudan bir talep göstergesi olarak değerlendiriliyor.

(CNBC-E)