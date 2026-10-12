Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatları ve yapay zeka sektörüne yönelik beklentiler gündemin üst sıralarında yer alıyor. Borsa İstanbul'da ise yeni haftanın ilk işlem gününde yatay açılış öngörülürken, yatırımcıların odağında yurt içi perakende satış verileri, ABD enflasyonu ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmeleri bulunuyor. Goldman Sachs'ın petrol tahminini yükseltmesi ve otomotiv üretimindeki gerileme de piyasaların takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.

OTOMOTİV ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ! İLK 9 AYIN VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye'de otomotiv sektörünün ocak-eylül dönemine ilişkin üretim verileri belli oldu.

Yılın ilk dokuz ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 6 gerilerken, otomobil üretimindeki düşüş yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Üretim verileri, otomotiv sektörünün yılın ilk dokuz ayında karşı karşıya kaldığı tabloyu ortaya koydu.

TRUMP'TAN RUSYA VE UKRAYNA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın birbirlerinin enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Öte yandan ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerden altı senatör, Trump yönetimine Rusya'dan dizel yakıt satın alma planından derhal vazgeçmesi çağrısında bulundu.

İran cephesinden de ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklama geldi. İran, ABD'nin sundukları yedi şarttan bazılarını kabul ettiğini ancak bunun yeterli olmadığını bildirdi.

Enerji piyasalarını ilgilendiren bu gelişmeler, petrol fiyatlarına yönelik beklentiler açısından önem taşıyor.

GOLDMAN SACHS PETROL TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, aralık ayına ilişkin Brent petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti.

Banka, daha önce varil başına 85 dolar olarak açıkladığı tahminini 90 dolara yükseltti.

Böylece Goldman Sachs'ın aralık ayı Brent petrol beklentisinde 5 dolarlık artış gerçekleşti.

UBS VE DEUTSCHE BANK'TAN YAPAY ZEKA DEĞERLENDİRMESİ

UBS, yapay zekaya yönelik talebin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

Banka, yaklaşan bilanço döneminde yapay zeka sektöründeki şirketlerin hisse performansının temel göstergeler tarafından desteklenmeye devam edeceğini değerlendirdi.

Deutsche Bank ise sabit getirili varlıklara ilişkin piyasa algısına dikkat çekti.

Bankaya göre sabit getirili varlıklarda bu yıl derinleşen olumsuz yatırımcı duyarlılığı aşırı seviyelere ulaştı.

Deutsche Bank, piyasaların yapay zeka alanında olası bir patlama riskini ve bunun tahvillere yönelişi tetikleme ihtimalini yeterince fiyatlamadığını değerlendirdi.

ÇİN VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA ELEKTRİKLİ ARAÇ GÜNDEMİ

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ile elektrikli araçlara ilişkin süreçlerin devam edeceğini açıkladı.

Bakanlık, AB'nin elektrikli araç soruşturması kapsamındaki şirketlerin fiyat taahhütlerine ilişkin prosedürleri ve diğer inceleme süreçlerini ilerletmeyi sürdüreceğini bildirdi.

BU HAFTA PİYASALARIN GÖZÜ ABD ENFLASYONUNDA

12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek IMF toplantıları, küresel ekonomi ve para politikalarına ilişkin mesajlar açısından izlenecek.

ABD'de çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ise haftanın önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Enflasyon verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

TÜRKİYE İÇİN İKİ KRİTİK RAPOR TARİHİ

Türkiye ekonomisine ilişkin uluslararası değerlendirmeler de yatırımcıların takviminde yer alıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye raporunu 16 Ekim'de yayımlaması bekleniyor.

Scorpe Ratings'in Türkiye raporu için ise 23 Ekim tarihi öne çıkıyor.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimler de küresel piyasaların önümüzdeki dönemde takip edeceği siyasi gelişmeler arasında bulunuyor.

Piyasa beklentisi: BIST 100 endeksinde bu sabah yatay açılış gerçekleşmesi öngörülüyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 9 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği gönderilerden öne çıkanlar şöyle;

ALVES – Şirketin, konkordato başvurusunda bulunduğu açıklandı.

ASGYO – Anakara Çankaya’daki iki mağaza ve yirmi ofisin Asce Teknik’ten 559,1 milyon TL bedelle alındığı açıklandı.

ARSAN – Şirketin, maliki bulunduğu yatırım amaçlı gayrimenkullerinden boş durumda bulunanları kiraya vererek, gayrimenkullerinden elde ettiği kira gelirlerini Ocak 2026'ya göre Ekim 2026'dan itibaren %50,9 oranında artırdığı açıklandı.

CLEBI – Şirketin, Bangladeş Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı Terminal 3 yer hizmetleri ihalesine teklif verdiği açıklandı.

ENDAE – Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Ege GES 2 Elektrik Üretim’in şirket bağlı ortaklığı Egenda Ege Enerji Üretim tarafından kolaylaştırılmış birleşme usulü ile devir alınması sürecinin tescil edildiği açıklandı.

FORTE – Şirketin, %51 bağlı ortaklığı Cetwell’in sermayesinin 1,5 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

GESAN – TEİAŞ tarafından düzenlenen ihaleyi 497,8 milyon TL bedelle şirketin kazandığı açıklandı.

HALKB – Bankanın, Halk Katılım Bankası’nda sahip olduğu %99,99 oranındaki payını TVF Katılım Finans Yatırımlar’a devretmesine karar verildiği açıklandı.

HKTM – HKTM Savunma ve Denizcilik Teknolojileri unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

IZINV – Şirket bağlı ortaklığı İz Girişim ve Teknoloji’nin Hızlı Çiçek İnternet Hizmetleri’ne %25 iştirak ettiği açıklandı.

MAALT – Şirketin, kiracı MP Hotel tarafından işletilen Mares Oteli'nin kira sözleşmesinin, şirkete ödenecek devir bedelinin ve MP Hotel tarafından peşin ödenmiş olan kira bedellerine ilave olarak tahsil edilecek kira bedeli karşılığında TBC Seyahat’e devredilmesinin Rekabet Kurulu tarafından izin verildiği açıklandı.

MARBL – Şirketin, Konya’da bulunan mermer sahasında yapılan fizibilite çalışmaları kapsamında yeterli verimlilikte üretim yapılamamasına istinaden ilgili sahanın terkine karar verdiği açıklandı.

MOPAS – Şirketin, toplam finansal varlıklarının yaklaşık %20,4'lük bölümünün (2,52 milyar TL) değerlendirildiği fonun tasfiye sürecine alındığını açıklandı.

SUNTK – QNB Portföy tarafından 32.000.000 adet payın Borsa’da satışa konu edilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SAYAS – Şirketin, 2026 yılının dördüncü çeyreğinde Ateş Wind Power'a rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 3,5 milyon euro hasılat beklediği açıklandı.

UMPAS – Ömer Okan Erdoğan tarafından 110.635 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TCELL – 91 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VAKBN – 91 gün vadeli 1,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

YKBNK – Bir yatırımcı tarafından genel kurulun iptali kapsamında açılan davanın mahkeme tarafından açılmamış sayılmasına karar verildiği açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Hisse Brüt temettü Net temettü Verim Tarih GUBRF 4,4910 TL 3,8174 TL %1,07 14 Ekim EBEBK 0,6250 TL 0,5313 TL %0,75 15 Ekim ASTOR 2,1911 TL 1,8625 TL %1,07 15 Ekim

SERMAYE ARTIRIMLARI

VANGD – Şirket sermayesinin 25 milyon TL’den %270 oranında bedelsiz olarak 67,5 milyon TL artışla 92,5 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

PAY ALIM SATIMLAR

Borsa şirketlerinin 9 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği pay alım satım işlemlerine ilişkin duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 95.662 adet pay 8,57 – 8,81 TL fiyat aralığından geri alındı.

ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 65.000 adet pay 44,78 – 45,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 48,38 – 48,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 2,42 – 2,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

AVHOL – Bank of America Corporation tarafından 27,24 – 27,37 TL fiyat aralığından 286.517 adet alış ve 219.345 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,03’e yükseldi.

AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 5,38 – 6,53 TL fiyat aralığından 9.200.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,62’ye yükseldi.

AHSGY – Ebubekir Ekşi tarafından 6,53 TL fiyattan 754.076 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,39’a yükseldi.

BALSU – BG Holding tarafından 8,33 – 8,70 TL fiyat aralığından 2.200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %43,41’e yükseldi.

BIGTK – ALT Capital tarafından 51,35 – 75,80 TL fiyat aralığından 1.589.351 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,94’e geriledi.

BIGTK – Re Pie Yatırım Holding tarafından 51,35 – 79,80 TL fiyat aralığından 255.339 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,75’e geriledi.

CEMAS – Işıklar Holding tarafından 3,09 – 3,12 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,50’ye yükseldi.

DOFRB – Mustafa Mertcan tarafından 72,75 TL fiyattan 50.000 adet pay alındı.

DERHL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 1,59 – 1,61 TL fiyat aralığından geri alındı.

DMSAS & SARKY – SARKY tarafından 6,34 – 6,54 TL fiyat aralığından 300.000 adet DMSAS payı alınırken, SARKY’ın DMSAS’taki payı %46,04’e yükseldi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 5,65 – 5,85 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 14,27 TL fiyat aralığından geri alındı.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 16,85 TL fiyattan geri alındı.

EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.073 adet pay 30,42 – 31,36 TL fiyat aralığından geri alındı.

ERCB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18.000 adet pay 35,32 TL fiyattan geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.889.573 adet pay 18,33 – 19,67 TL fiyat aralığından geri alındı.

FLAP – Gökhan Saygı tarafından 11,38 TL fiyattan 52.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,73’e yükseldi.

FLAP – Gökhan Gençler tarafından 11,14 – 11,29 TL fiyat aralığından 118.118 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,13’e yükseldi.

GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 16,90 TL fiyattan 4.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,61’e yükseldi.

GLRMK – Gülermak Emlak tarafından 136,78 – 137,00 TL fiyat aralığından 77.128 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %47,36’ya yükseldi.

GSDHO – Marmara Capital Portföy tarafından 4,06 – 4,45 TL fiyat aralığından 10.621.886 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,97’ye geriledi.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.378.993 adet pay 4,87 – 5,09 TL fiyat aralığından geri alındı.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.000.000 adet pay 3,85 – 4,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

INVEO – Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 5,44 TL fiyattan 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,44’e yükseldi.

KLRHO – Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler tarafından 13,66 TL fiyattan 29.261.155 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %27,69’a yükseldi.

KLRHO – Ümit Kiler tarafından 13,66 TL fiyattan 14.630.577 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %27,19’a yükseldi.

KRDMA – The Goldman Sachs Group tarafından 1.313.372 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,98’e geriledi.

KRMDA – Hüseyin Çağrı Güleç tarafından 77,20 – 81,50 TL fiyat aralığından 1.700.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,24’e yükseldi.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 383.492 adet pay 2,18 – 2,21 TL fiyat aralığından geri alındı.

KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 224.500 adet pay 16,80 – 17,51 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 8,40 – 8,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 23,68 – 24,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 17,07 – 11,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 102,90 – 103,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 37,52 – 37,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

METEN – Halis Ezer tarafından 20,10 – 20,30 TL fiyattan 234.825 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,53’e yükseldi.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.372.465 adet pay 19,85 – 20,58 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 8,48 TL fiyattan geri alındı.

NTHOL – Besim Tibuk tarafından 36,58 – 37,00 TL fiyat aralığından 180.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %38,10’a yükseldi.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 67.781 adet pay 5,43 – 5,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZKGY – Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık tarafından 11,64 – 11,77 TL fiyat aralığından 255.947 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %51,97’ye yükseldi.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 135.860 adet pay 6,75 TL fiyattan geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 43.991 adet pay 30,68 TL fiyattan geri alındı.

PAHOL – Fatih Erdoğan tarafından 0,99 TL fiyattan 5.000.000 adet pay alındı.

PAHOL – Mehmet Erdoğan tarafından 1,03 TL fiyattan 5.000.000 adet pay alındı.

PAHOL – Abdulkerim Fırat tarafından 1,02 TL fiyattan 5.000.000 adet pay alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 954.684 adet pay 7,87 – 8,11 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKFEN – Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 260,00 – 262,00 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %42,85’e yükseldi.

TGSAS – Re Pie GSYO tarafından 119,10 – 137,00 TL fiyat aralığından 262.775 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

TATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 4,74 – 5,07 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 183.870 adet pay 5,89 TL fiyattan geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.867.076 adet pay 6,87 – 7,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)