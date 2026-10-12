İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreçle ilgili açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında ilgili kurumlara gönderilen ve üzerinde "gizli" ibaresi bulunan belgelerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine harekete geçildi. Başsavcılık, söz konusu paylaşımları yapan kişiler hakkında resen adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SPK VE BORSA İSTANBUL'A GÖNDERİLEN BELGELER GÜNDEMDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yürütülen fon soruşturmasının farklı aşamalarında ilgili kurum ve kuruluşlara çeşitli talimat ve müzekkereler gönderildiği belirtildi.

Bu kurumlar arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Türkiye Bankalar Birliği gibi kuruluşların bulunduğu ifade edildi.

Başsavcılık, soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli bazı belgelerin sosyal medya platformlarında ve dijital mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığının görüldüğünü bildirdi.

GİZLİ BELGELERİ PAYLAŞANLAR HAKKINDA ADLİ SORUŞTURMA

Başsavcılık, söz konusu belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasının soruşturmanın gizliliğini ihlal kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 285'inci maddesinde düzenlenen "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında, belgeleri paylaşan kişiler hakkında resen adli soruşturma işlemlerine başlandığı duyuruldu.

Açıklamada, soruşturmanın gizliliğinin korunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 'Fon Soruşturması' kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkereler gönderilmektedir.

Bununla birlikte, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin 'gizli' ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.

Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."