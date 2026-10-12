2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusunun ardından üniversite öğrencileri başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026-2027 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden alınacak.

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet giriş bilgileriyle sisteme giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığının "Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmetine ulaşabilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin öğrenim durumları, aile bilgileri ve ekonomik koşullarına ilişkin bilgiler istenecek. Başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi gerekiyor.

KYK burs ve kredi başvuru ekranını görüntülemek için buraya tıklayınız.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Başvurular, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Öğrencilerin belirtilen tarihe kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Sevgili Gençler; 📣GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. 📌Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz.🇹🇷 #GSBHepYanında https://t.co/MnAi4N6MYw — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) October 12, 2026

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin beyanları ve ilgili kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirme süreci yürütülecek.

2026-2027 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.