CVK Maden İşletmeleri (CVKMD), bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik'in halka arzına ilişkin yeni kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Halka arz kapsamında toplam 375 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulması planlanırken, süreci yürütecek aracı kurum da belli oldu

HALKA ARZDA 375 MİLYON LOT SATIŞA SUNULACAK

Hayri Ögelman Madencilik'in 9 Ekim 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre, şirketin mevcut 1 milyar TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250 milyon TL artırılarak 1 milyar 250 milyon TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.

Sermaye artırımı kapsamında oluşturulacak 250 milyon adet payın halka arz edilmesine karar verildi.

Bunun yanında mevcut ortaklara ait toplam 125 milyon adet payın da ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi kararlaştırıldı.

Böylece halka arz kapsamında toplam 375 milyon adet payın satışa sunulması planlanıyor.

CVKMD VE HÜSEYİN ÇEVİK PAY SATACAK

Halka arz kapsamında mevcut ortaklar tarafından gerçekleştirilecek pay satışının dağılımı da açıklandı.

Payların kaynağı Nominal tutar Sermaye artırımı 250.000.000 TL CVK Maden İşletmeleri (CVKMD) ortak satışı 100.000.000 TL Hüseyin Çevik ortak satışı 25.000.000 TL Toplam halka arz edilecek pay 375.000.000 TL

Halka arzın mevcut kararlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi halinde, sermaye artırımı sonrası 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaşacak sermayenin yüzde 30'una karşılık gelen payların halka arz edilmesi öngörülüyor.

Sermaye artırımı yoluyla satılacak paylardan sağlanacak kaynak şirkete aktarılacak. Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek satışların geliri ise paylarını satan ortaklara ait olacak.

HALKA ARZIN ARACI KURUMU BELLİ OLDU

Şirketin yönetim kurulu, halka arz sürecinde Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkili aracı kurum olarak belirlenmesine karar verdi.

Hayri Ögelman Madencilik ile Vakıf Yatırım arasında "Halka Arza Aracılık Yetki Sözleşmesi" 9 Ekim 2026 tarihinde imzalandı.

SPK'DAN DAHA ÖNCE ONAY ALINMIŞTI

CVK Maden İşletmeleri'nin 9 Şubat ve 24 Temmuz 2026 tarihli açıklamalarında, Hayri Ögelman Madencilik'in halka açılma hazırlıkları kapsamında kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği başvurusunun SPK tarafından olumlu karşılandığı duyurulmuştu.

Şirketin 15 milyar TL kayıtlı sermaye tavanına ilişkin esas sözleşme değişiklikleri, SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylarının ardından 7 Eylül 2026 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmişti.

Son yönetim kurulu kararıyla halka arzda satışa sunulması planlanan pay miktarı ve aracı kurum belirlenmiş oldu.

Halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri ve kesinleşmiş halka arz takvimi henüz açıklanmadı. Sürecin tamamlanabilmesi için gerekli diğer düzenleyici işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.