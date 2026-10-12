Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin ticaret satış hacmi verilerini yayımladı. Perakende satış hacmi yıllık yüzde 10,1, aylık yüzde 1,4 artarken, motorlu taşıt ticareti ve toptan satışlarda gerileme yaşandı.

PERAKENDE SATIŞLARDA YILLIK YÜZDE 10,1 ARTIŞ

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, perakende satış hacmi ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 yükseldi.

Temmuz ayında yüzde 10,4 olarak kaydedilen yıllık artış oranı, ağustosta 0,3 puan geriledi.

Aylık verilere bakıldığında ise perakende satış hacmindeki artış hızlandı. Temmuz ayında yüzde 0,2 yükselen endeks, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

Böylece perakende satışlarda yıllık büyüme devam ederken aylık artış oranı temmuza kıyasla yükseldi.

TOPLAM TİCARET SATIŞ HACMİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Ağustos ayında toplam ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artış gösterdi.

Ancak ticaretin alt sektörlerinde farklı bir görünüm ortaya çıktı.

Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımını kapsayan satış hacmi yıllık yüzde 11,2 azaldı.

Toptan ticaret satış hacminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düşüş kaydedildi.

OTOMOTİV VE TOPTAN TİCARETTE GERİLEME

Aylık verilerde de otomotiv ve toptan ticaret sektörlerinde daralma görüldü.

Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,0 azaldı.

Aynı dönemde toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 geriledi.

Perakende satış hacminin aylık yüzde 1,4 artması, diğer iki alt sektördeki düşüşten ayrışan bir görünüm oluşturdu.