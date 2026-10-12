Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan fon rehberiyle yeni kurallar getirildiğini ve şeffaflığın artırıldığını belirten Yılmaz, sorunlu fonların tespit edilmesinin ardından hızlı şekilde tedbir alındığını ifade etti.

Yılmaz, fon piyasasının genelinin korunması amacıyla 7 şirket ve 131 fona yönelik tedbir ve tasfiye kararları alındığını bildirdi.

"SORUNLU FONLAR KARANTİNAYA ALINDI"

Fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Yılmaz, "Mecliste Genel Kurulu bilgilendiren bir konuşma yaptım geçtiğimiz hafta. Kapsamlı bir şekilde bu süreci özetlemeye çalıştım.

Burada kamunun attığı adımlar var son 1 yıl içerisinde. Yaptığı çalışmalar var. En son, SPK tarafından yayımlanan bir fon rehberi var. Bu fon rehberi ile SPK’nın yayımladığı rehberle birlikte yeni kurallar, yeni kaideler geldi, şeffaflık artırıldı. Çok daha güven veren bir piyasa yapısı oluşması için kurallar konuldu. Bu çok olumlu bir adım.

Şartlara uyan fonlar ve finansal enstrümanlar için çok olumlu bir adım. Bu kurallarla birlikte sorunlu olan yapılar da açığa çıkmış oldular. Sorunlu olan fonlar da açığa çıkmış oldular. Buralarda bir sıkıntı yaşandı, bunlara karşı da hızlı bir şekilde bir tedbir alındı. Burada yaşanan, fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genele sirayet etmemesi için, genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda bir karantinaya alınmış olundu bu sorunlu fonlar.

Bunu şuna benzetebiliriz, vücutta bir hastalıklı bir yapı veya bir sorunlu yapı var, bunu vücuttan almak istiyorsunuz ama vücuda da zarar vermeden başarmak önemli. Dolayısıyla bunlar karantinaya alındı. 7 şirket ve 131 fona tedbir getirilmiş, tasfiye kararı alınmış olundu."

"HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞ KİŞİLERLE İLGİLİ SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR"

Soruşturma kapsamında yürütülen incelemelere de değinen Yılmaz, "Haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. İdari tarafta SPK, BDDK çeşitli kararlar verdi bu dönemde. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız başından itibaren bu sürece çok hassas şekilde yaklaştı. Hükümetimiz de bu süreci başından beri çok yakın şekilde takibe aldı. En son bir Fon Koordinasyon Kurulu oluşturdu Sayın Cumhurbaşkanımız." ifadelerini kullandı.

"SORUNLU FONLAR TOPLAM FONLARIN YÜZDE 4,6'SINI OLUŞTURUYOR"

Fon soruşturmasının kapsamına ilişkin rakamları da paylaşan Yılmaz, 46 bin kişinin süreçten etkilendiğini bildirdi.

Yılmaz, "Sorunlu fonlar toplam fonların yüzde 4,6’sını oluşturuyor. 3 fon olağan şartlarda tasfiye edildi. 46 bin kişi bu kapsamda yer alıyor. Atlas’la ilgili müzakereler sürüyor. Olağan tasfiye bu hafta netleşmiş olur." dedi.

MAĞDURLARIN PARASI NASIL KARŞILANACAK?

Mağdurların paralarının nasıl karşılanacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kamu kaynağı kullanılmayacak ama çok büyük de burada bir paradan bahsediyoruz. Bu toplanması beklenen paralar karşılayabilecek mi mağdurların sorununu? Burada tabii bizim esas aldığımız ana para. Net yatırım tutarı diyoruz buna. Bu net yatırım tutarını iyi çerçevelemek lazım.

Nedir bu net yatırım tutarı? Bir örnekle anlatırsam daha iyi olur herhalde. Bir sürü farklı örnek olabilir ama basitçe şöyle diyelim: Siz gittiniz, diyelim bir fondan pay aldınız. Atıyorum, 1 milyon lira yatırdınız. Ana paranız 1 milyon lira. Sonra 2 milyon lira da kâr ettiniz diyelim. Arada o 2 milyon liranızı çektiniz. Hesabınızda 1 milyon lira kaldı.

Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyon liraya kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Anlatabiliyor muyum? Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz."

15 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Yılmaz, "Şu anda 15 civarında denetmen ve müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulu bütün ilgili kurumları kapsayacak şekilde çalışmasını sahada başlattı.

Geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz denetliyor." dedi.