Borsa İstanbul'da yatırım, emeklilik ve arbitraj fonlarının portföylerinde bulunan hisseler yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Matriks verilerine göre bazı şirketlerde toplam fon oranı yüzde 80'i aşarken, listenin ilk sırasında Gündoğdu Gıda (GUNDG) yer aldı. Peki, fon oranı en yüksek hisseler hangileri? İşte Borsa İstanbul'da fonların en yüksek orana sahip olduğu 10 şirket...

FON ORANI EN YÜKSEK HİSSE GÜNDOĞDU GIDA OLDU

Matriks verilerine göre Borsa İstanbul'da toplam fon oranı en yüksek şirket Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) oldu. Şirkette toplam fon oranı yüzde 85,56 olarak kaydedildi.

Gündoğdu Gıda'yı yüzde 78,50 ile Sun Tekstil (SUNTK), yüzde 76,84 ile Hedef Holding (HEDEF) takip etti.

Listenin dördüncü sırasında yüzde 72,67 ile Özata Denizcilik (OZATD), beşinci sırasında ise yüzde 68,46 ile Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZRGYO) yer aldı.

BORSA İSTANBUL'DA FON ORANI EN YÜKSEK 10 HİSSE

Matriks verilerine göre toplam fon oranı en yüksek hisseler şöyle sıralandı:

Şirket (Hisse kodu) Toplam fon oranı (%) Gündoğdu Gıda (GUNDG) %85,56 Sun Tekstil (SUNTK) %78,50 Hedef Holding (HEDEF) %76,84 Özata Denizcilik (OZATD) %72,67 Ziraat GYO (ZRGYO) %68,46 Anel Elektrik (ANELE) %67,42 Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) %66,74 İsvea Seramik (ISVEA) %66,28 Kardemir Çelik (KARCL) %66,01 Birleşim Grup Enerji (BIGEN) %64,36

10 HİSSENİN TAMAMINDA FON ORANI YÜZDE 64'ÜN ÜZERİNDE

Listede bulunan 10 şirketin tamamında toplam fon oranı yüzde 64'ün üzerinde gerçekleşti.

İlk üç sıradaki GUNDG, SUNTK ve HEDEF hisselerinde oran yüzde 75'i aşarken, OZATD'de yüzde 72,67 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan listede ANELE, TRHOL, ISVEA, KARCL ve BIGEN hisselerinde de toplam fon oranının yüzde 64 ile yüzde 68 arasında değiştiği görülüyor.

HİSSELERDE FON ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Fon oranı, yatırım fonları, emeklilik fonları ve diğer fon türlerinin ilgili şirkette sahip olduğu payların toplamını ifade eder.

Yüksek fon oranı, ilgili hissede fonların önemli bir paya sahip olduğunu gösterirken tek başına hissenin yükseleceği veya düşeceği anlamına gelmez.

Fonların portföy tercihlerinde meydana gelebilecek değişiklikler, özellikle yoğun fon sahipliği bulunan hisselerde fiyat hareketlerini etkileyebilir.

Kaynak: Rota Borsa

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