Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirime göre, toplam 2,52 milyar TL seviyesindeki finansal varlıklarının yaklaşık %20,4’lük kısmının, tasfiye sürecine alınan Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu’nda (HPH) bulunduğu ortaya çıktı.

DÜŞÜK RİSKLİ FON TASFİYEYE ALINDI

Mopaş Marketçilik tarafından KAP’a yapılan açıklamada, şirketin nakit ve likit varlıklarını değerlendirirken "düşük risk ve sermayenin korunması" ilkesini benimsediği vurgulandı. Şirket, söz konusu yatırımın yapıldığı dönemde fonun ilan edilen risk değerinin 1/7 (En Düşük Risk) seviyesinde olduğunu belirtti.

Ancak ilgili katılım fonunun tasfiye sürecine girmesiyle birlikte Mopaş, anapara ve birikmiş getirilerin tahsili için hukuki ve idari adımları başlattığını duyurdu.

Kaynak: KAP

"TİCARİ FAALİYETLERİMİZ VE OPERASYONLARIMIZ ETKİLENMİYOR"

Söz konusu tasfiye sürecinin şirketin mali yapısına ve günlük operasyonlarına etkisine de değinilen açıklamada, piyasalara ve yatırımcılara güven mesajı verildi. Mopaş yönetimi, şirketin güçlü özkaynak yapısı ve yüksek operational nakit akışı sayesinde herhangi bir aksama yaşanmayacağını belirtti.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin mevcut finansal kaynakları, güçlü özkaynak yapısı, operasyonel nakit üretme kapasitesi ve diğer finansal varlıkları dikkate alındığında, söz konusu süreç şirketimizin mevcut ticari faaliyetlerinin sürekliliğinde, operasyonlarında ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesinde herhangi bir aksamaya yol açmamaktadır."

YASAL SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Tasfiye ve geri ödeme süreçlerinin resmi prosedürler ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü bildiren perakende devi, konuyla ilgili önemli gelişmelerin ortaya çıkması halinde kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceğini ifade etti.