Yatırım ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının bu haftaki performans grafiklerinde zıt yönlü hareketler öne çıktı. Haftalık bazda yatırım fonları ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, BES fonları ise yatırımcısına ortalama yüzde 0,31 kazanç sağladı.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİRENLER

Yatırım fonları cephesinde haftanın lideri yüzde 0,66 artışla Borçlanma Araçları Fonları olurken, en belirgin kayıp yüzde 0,98 düşüşle Kıymetli Maden Fonları kategorisinde yaşandı.

BES fonları tarafında ise en yüksek performans yüzde 0,98 yükseliş kaydeden Yaşam Döngüsü/Hedef Fon kategorisinde görüldü. Emeklilik tarafında da tıpkı yatırım fonlarında olduğu gibi en fazla gerileyen kategori yüzde 0,88 azalışla Kıymetli Madenler oldu.

Durum Fon Adı Türü / Kategorisi Haftalık Değişim (%) En Çok Kazandıran Yatırım Fonu Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon Hisse Senedi Yoğun Fon +%127,74 En Çok Kazandıran Emeklilik Fonu HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu Emeklilik Fonu +%2,93 En Çok Kaybettiren Yatırım Fonu Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon Hisse Senedi Yoğun Fon -%80,79 En Çok Kaybettiren Emeklilik Fonu Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu Emeklilik Fonu -%2,50

HAFTANIN ŞAMPİYONLARI VE EN ÇOK GERİLEYENLERİ

Fon bazında bakıldığında, haftanın en dikkat çeken çıkışına imza atan Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), yüzde 127,74 değer artışıyla yatırım fonları arasında açık ara en çok kazandıran enstrüman oldu.

Emeklilik fonları arasında ise yüzde 2,93 yükseliş gösteren HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu haftayı zirvede tamamladı.

Buna karşın, haftanın en fazla değer kaybeden yatırım fonu yüzde 80,79 düşüşle Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak kayıtlara geçti. Emeklilik fonları cephesinde ise Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 2,50 gerilemeyle haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu oldu.

Kaynak: AA

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