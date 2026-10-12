İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, eylül ayının ilk yarısında gerçekleştirilen yüksek tutarlı para çıkışlarına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, 1-16 Eylül 2026 tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından toplam 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL'lik sermaye çıkışı gerçekleşti.

Söz konusu tutar, belirlenen işlem eşiklerinin üzerinde çıkış yapan 440 yatırımcının işlemlerinden oluşuyor.

TERA FONUNDAN 16 GÜNDE 335,9 MİLYAR TL ÇIKTI

Haberde aktarılan mali verilere göre, Tera fonundan 1-16 Eylül tarihleri arasında 100 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 168 yatırımcı tespit edildi.

Bu yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemlerin toplam büyüklüğü 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak hesaplandı.

Pusula fonunda ise aynı dönemde 50 milyon TL ve üzerinde para çıkışı gerçekleştiren 272 yatırımcının bulunduğu belirtildi. Bu işlemlerin toplam tutarı 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL oldu.

TERA VE PUSULA FONLARINDAN ÇIKAN PARA

Fon Yatırımcı sayısı Para çıkışı Tera 168 335.912.421.253 TL Pusula 272 65.354.370.489 TL Toplam 440 401.266.791.742 TL

Veriler, yalnızca belirtilen tutarların üzerinde çıkış yapan yatırımcıları kapsıyor. Bu nedenle rakamlar, söz konusu fonlardan gerçekleşen bütün çıkışların toplamı olarak değerlendirilmemeli.

SAVCILIK 440 YATIRIMCININ İŞLEMLERİNİ İNCELİYOR

Soruşturma kapsamında 440 yatırımcının gerçekleştirdiği yüksek tutarlı işlemlerin zamanlamasının incelendiği aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, para çıkışlarının olağan yatırım kararlarından mı kaynaklandığını yoksa henüz kamuoyuna açıklanmamış tedbir kararlarına ilişkin bilgilerin önceden öğrenilip öğrenilmediğini araştırdığı belirtildi.

İncelemenin önemli başlıklarından birini, yatırımcıların fonlara yönelik kararlar alınmadan önce bilgi sahibi olmuş olabilecekleri iddiası oluşturuyor.

187,6 MİLYAR TL'LİK KAZANÇ DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Fon soruşturmasında daha önce üç ayrı fondan elde edildiği belirtilen yüksek tutarlı kazançlar da gündeme gelmişti.

Habere göre, 214 kişi ve kurumun söz konusu fonlardan toplam 187 milyar 653 milyon TL kâr elde ettiği tespit edildi. Bu tutarların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla geri çağrılmasına yönelik süreç başlatıldığı aktarıldı.

Son olarak gündeme gelen 401,2 milyar TL'lik para çıkışı ise daha önceki kazanç tespitlerinden ayrı bir inceleme başlığı oluşturuyor.

FONLARDAN ÇIKIŞ YAPANLAR ÖNCEDEN HABER Mİ ALDI?

Soruşturmanın bu aşamasında, yüksek tutarlı çıkışların zamanlaması üzerinde duruluyor.

Yetkili birimlerin, yatırımcıların fonlara yönelik olası tedbirlerden önceden haberdar olup olmadığını ve kamuya açıklanmamış bilgilerin işlemlerde etkili olup olmadığını araştırdığı öne sürüldü.

Bununla birlikte, fonlardan yüksek tutarlı para çekilmesi tek başına usulsüzlük veya suç işlendiği anlamına gelmiyor. İddiaların hukuki boyutu, yürütülen incelemelerin sonucunda netleşecek.