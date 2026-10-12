Akaryakıt fiyatları 12 Ekim 2026 Pazartesi günü araç sahiplerinin gündeminde. Benzin, motorin ve LPG fiyatları döviz kuru, petrol piyasasındaki gelişmeler ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle değişmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 96 TL'yi aşarken, benzin 83 TL'nin üzerinde satılıyor. Peki, bugün benzin ve motorin kaç TL? Mazota zam veya indirim var mı? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL BENZİN,MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 83,80 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 83,60 TL

Motorin litre fiyatı: 96,50 TL

LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 84,80 TL

Motorin litre fiyatı: 97,70 TL

LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 85,10 TL

Motorin litre fiyatı: 98,00 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

MOTORİNE ZAM MI GELDİ, İNDİRİM VAR MI?

12 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 96,60 TL, Ankara'da 97,70 TL ve İzmir'de 98 TL seviyesinde bulunuyor.

Güncel fiyatlar motorinin 100 TL sınırına yaklaştığını gösterirken, paylaşılan verilerde bugün yürürlüğe giren yeni bir zam veya indirim bilgisi yer almıyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi yükü önemli rol oynuyor.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler ve dolar/TL kurundaki değişimler, rafineri çıkış fiyatları üzerinden benzin ve motorin maliyetlerini etkileyebiliyor.

Bunun yanı sıra ÖTV ve KDV düzenlemeleri de pompa fiyatlarına yansıyor. Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.