Türkiye'nin asansör elektroniği alanında faaliyet gösteren üreticilerinden Konel Elektronik A.Ş. hakkında konkordato sürecinde yeni karar verildi. Temmuz ayında 3 aylık geçici mühlet alan şirkete mahkeme tarafından 1 yıllık kesin mühlet tanındı. Konya merkezli şirket, ürettiği asansör sistemlerini 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.

MAHKEMEDEN 1 YILLIK KESİN MÜHLET KARARI

Mahkeme, Konel Elektronik hakkında 23 Eylül 2026 saat 14.40'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle konkordato kesin mühleti verilmesine karar verdi.

Geçici konkordato komiseri Abdulkadir Çetin'in de konkordato komiseri olarak görevini sürdürmesi kararlaştırıldı.

Böylece şirket, mali yapısını düzenlemek ve borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla bir yıllık kesin mühlet sürecine girdi.

40'TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Konel Elektronik, 2009 yılında Konya'da üretim faaliyetlerine başladı. Şirket, asansör sektörüne yönelik elektronik sistem ve ekipman üretimi gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 6 bin metrekarelik üretim alanına sahip şirketin ürünleri arasında asansör kumanda kartları, boy fotoselleri, PMSM motor ve sürücü kartları, otomatik kapı kartları, acil haberleşme sistemleri ve asansör hız kontrol cihazları bulunuyor.

Konel Elektronik, Konya'daki üretim tesislerinde hazırladığı ürünleri 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Şirketin üretim tesisinin yanı sıra sac işleme bölümü, teknoloji geliştirme merkezi ve İstanbul şubesi de bulunuyor.

KRİTİK DURUŞMA 7 NİSAN 2027'DE

Konkordato dosyasında bir sonraki duruşmanın 7 Nisan 2027 saat 13.30'da yapılması planlanıyor. Mahkemenin açıklamasına göre söz konusu duruşmada konkordato sürecine ilişkin karar verilmesi de gündeme gelebilecek.

Konkordato talebine itirazı bulunan alacaklıların ise gerekçelerini duruşma tarihinden en az üç gün önce yazılı olarak mahkemeye sunmaları halinde duruşmaya katılabilecekleri belirtildi.

KONKORDATODA KESİN MÜHLET NE ANLAMA GELİYOR?

Kesin mühlet, borçlarını ödemekte güçlük yaşayan şirketin konkordato projesini yürütmesi ve borçlarını belirlenen plan çerçevesinde yeniden yapılandırabilmesi için mahkeme tarafından tanınan hukuki koruma sürecini ifade ediyor.

Dolayısıyla kesin mühlet kararı şirketin iflas ettiği anlamına gelmiyor. Konel Elektronik için verilen kararla konkordato süreci devam ederken şirkete borçlarını yeniden yapılandırması için bir yıllık süre tanınmış oldu.