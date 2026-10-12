Revizyon kararının arka planında, Türkiye’de fon sektöründe yaşanan çalkantıların yılın son çeyreğinde ekonomik faaliyetler üzerinde oluşturduğu baskı ve artan aşağı yönlü riskler yer aldı.

JPMorgan, Türkiye ekonomisine yönelik yayımladığı son analizde 2026 yılı büyüme öngörüsünü 0,5 puan düşürerek yüzde 2,5 olarak güncelledi.

Banka, 2 Ekim tarihinde yaptığı değerlendirmede de fon sektöründeki dalgalanmaların yılın dördüncü çeyreğinde reel ekonomi ve genel büyüme görünümü üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekmişti.

FON SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Sektördeki gelişmelerin riskleri artırdığını vurgulayan JPMorgan, finansal piyasalardaki bu tür çalkantıların ekonomik aktiviteyi yavaşlatıcı bir faktör olarak öne çıktığını belirtti.

Güncellenen tahminle birlikte banka, fon sektöründeki tablonun Türkiye'nin 2026 yılı genel ekonomik performansını sınırlandıracağı görüşünü kayıtlara geçirdi.