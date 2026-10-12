Ekonomistlerin TCMB analitik bilanço verilerinden yola çıkarak gerçekleştirdiği bu hesaplama, 6 haftadır kesintisiz devam eden gerileme trendinin sona erdiğine işaret ediyor.

Matriks Haber'in yaptığı tahminlere göre 2 Ekim haftasında 167,4 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervlerin, 9 Ekim haftası itibarıyla 171,6 milyar dolara ulaştığı öngörülüyor.

21 Ağustos ile 2 Ekim arasındaki 6 haftalık süreçte toplam 21,1 milyar dolarlık erime yaşayan rezervlerde kaydedilen bu 4,2 milyar dolarlık toparlanma, piyasalar açısından moral kaynağı oldu.

2026 YILININ REZERV KARNESİ

2026 yılı genelindeki dalgalı seyir ve rezerv dinamikleri şu parametrelerle öne çıkıyor:

• Yıl İçi Zirve: 2026 yılına 189,1 milyar dolarla başlayan rezervler, 30 Ocak tarihinde 218,2 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesine imza attı.

• Yıl İçi Dip: Zirve sonrası yaşanan sert geri çekilmelerle 26 Haziran'da 149,2 milyar dolara kadar geriledi.

• Aylık Rekorlar: Yılın ilk 9 ayında 4 ay yükseliş, 5 ay düşüş yaşandı. En sert aylık kayıp mart ayında (-54,9 milyar dolar), en güçlü aylık artış ise ocak ayında (+24,3 milyar dolar) kaydedildi. Ağustosta yaşanan 23,7 milyar dolarlık toparlanmanın ardından Eylül ayında yeniden düşüş trendine girilmişti.

• Kapanış Karşılaştırması: 2025 yılını 193,9 milyar dolar seviyesinde kapatan TCMB rezervleri, tahmini 171,6 milyar dolarlık son seviye itibarıyla 2025 yıl sonuna göre 22,3 milyar dolar (%11,49) kayıp yaşamış durumda. Rezervler, 2026 zirvesinin ise yaklaşık 46,6 milyar dolar (%21,36) gerisinde kalmaya devam ediyor.

Piyasaların yakından takip ettiği TCMB haftalık para ve banka istatistikleri çerçevesinde resmî rezerv rakamları, 15 Ekim Perşembe günü saat 14:30'da kamuoyu ile paylaşılacak.