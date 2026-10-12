Günün ilk yarısında kurum tarafındaki alım ve satım dengesi ile öne çıkan hisseler dikkat çekti.

Saat 13:30 verilerine göre İş Yatırım’ın en çok net alım gerçekleştirdiği hisselerin başında TCELL yer aldı.

TCELL, toplam alımların yüzde 34,32'sini oluşturarak 1.215.332.399,60 TL net hacim ve 97,832 TL ortalama maliyetle listenin ilk sırasına yerleşti.

Alım listesinde TCELL'i takip eden diğer hisseler ise şu şekilde sıralandı:

• TKFEN: 548.321.506,50 TL net hacim (%15,48 pay, 256,788 TL maliyet)

• ENTRA: 508.633.782,89 TL net hacim (%14,36 pay, 4,28 TL maliyet)

• SELEC: 180.230.761,45 TL net hacim (%5,09 pay, 81,064 TL maliyet)

• ODINE: 91.660.229,50 TL net hacim (%2,59 pay, 93,472 TL maliyet)

• Diğer: 997.011.923,76 TL net hacim (%28,15 pay)

SATIM TARAFINDA TUPRS İLK SIRADA

İş Yatırım’ın en yoğun net satım gerçekleştirdiği hisse ise TUPRS oldu. TUPRS tarafında -122.903.242,00 TL net satım gerçekleşirken, bu işlem toplam satımların yüzde 13,55'ini kapsadı (ortalama maliyet: 374,393 TL).

Satım yönünde öne çıkan diğer hisseler şunlar oldu:

• YKBNK: -65.775.560,88 TL net hacim (%7,25 pay, 35,729 TL maliyet)

• ENERY: -47.243.770,64 TL net hacim (%5,21 pay, 14,55 TL maliyet)

• VAKBN: -40.597.180,34 TL net hacim (%4,48 pay, 34,263 TL maliyet)

• EKGYO: -31.479.886,29 TL net hacim (%3,47 pay, 19,8 TL maliyet)

• Diğer: -598.760.334,63 TL net hacim (%66,03 pay)

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