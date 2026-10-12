Saat 13:30 itibarıyla Ziraat Yatırım üzerinden gerçekleşen toplam alımların yüzde 78,19'u diğer hisselere dağılırken, en çok net alım yapılan ilk 5 hisse senedi şu şekilde sıralandı:

• MPARK: 25.289.444,75 TL (Yüzde 5,20 Pay) – Ortalama Maliyet: 435,799 TL

• KARCL: 23.744.608,37 TL (Yüzde 4,88 Pay) – Ortalama Maliyet: 53,862 TL

• MANAS: 21.975.908,85 TL (Yüzde 4,52 Pay) – Ortalama Maliyet: 5,005 TL

• CVKMD: 19.446.599,79 TL (Yüzde 4,00 Pay) – Ortalama Maliyet: 13,279 TL

• GUBRF: 15.609.043,00 TL (Yüzde 3,21 Pay) – Ortalama Maliyet: 416,119 TL

ZİRAAT YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Ziraat Yatırım tarafındaki toplam net satışın yaklaşık yüzde 31,51'i tek başına Turkcell (TCELL) paylarında gerçekleşti. Kurumun saat 13:30 itibarıyla en çok net satış yaptığı ilk 5 hisse senedi şunlar oldu:

• TCELL: -1.242.896.555,90 TL (Yüzde 31,51 Pay) – Ortalama Maliyet: 97,84 TL

• TKFEN: -553.809.516,50 TL (Yüzde 14,04 Pay) – Ortalama Maliyet: 256,812 TL

• ENTRA: -505.945.599,18 TL (Yüzde 12,83 Pay) – Ortalama Maliyet: 4,28 TL

• PEKGY: -215.778.888,99 TL (Yüzde 5,47 Pay) – Ortalama Maliyet: 1,708 TL

• SELEC: -176.286.445,65 TL (Yüzde 4,47 Pay) – Ortalama Maliyet: 80,289 TL

• Diğer hisselerdeki net satış toplamı ise -1.249.192.555,92 TL (yüzde 31,67) olarak kaydedildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.