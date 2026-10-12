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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını 12.162 puandan tamamlarken, kurum bazlı işlemlerde Ziraat Yatırım'ın devasa satış hacmi öne çıktı. Ziraat Yatırım'ın net satış hacmi -3.457.554.902 TL seviyesine ulaştı.

Saat 13:30 itibarıyla Ziraat Yatırım üzerinden gerçekleşen toplam alımların yüzde 78,19'u diğer hisselere dağılırken, en çok net alım yapılan ilk 5 hisse senedi şu şekilde sıralandı:

MPARK: 25.289.444,75 TL (Yüzde 5,20 Pay) – Ortalama Maliyet: 435,799 TL

• KARCL: 23.744.608,37 TL (Yüzde 4,88 Pay) – Ortalama Maliyet: 53,862 TL

• MANAS: 21.975.908,85 TL (Yüzde 4,52 Pay) – Ortalama Maliyet: 5,005 TL

CVKMD: 19.446.599,79 TL (Yüzde 4,00 Pay) – Ortalama Maliyet: 13,279 TL

GUBRF: 15.609.043,00 TL (Yüzde 3,21 Pay) – Ortalama Maliyet: 416,119 TL

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ZİRAAT YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Ziraat Yatırım tarafındaki toplam net satışın yaklaşık yüzde 31,51'i tek başına Turkcell (TCELL) paylarında gerçekleşti. Kurumun saat 13:30 itibarıyla en çok net satış yaptığı ilk 5 hisse senedi şunlar oldu:

• TCELL: -1.242.896.555,90 TL (Yüzde 31,51 Pay) – Ortalama Maliyet: 97,84 TL

TKFEN: -553.809.516,50 TL (Yüzde 14,04 Pay) – Ortalama Maliyet: 256,812 TL

• ENTRA: -505.945.599,18 TL (Yüzde 12,83 Pay) – Ortalama Maliyet: 4,28 TL

• PEKGY: -215.778.888,99 TL (Yüzde 5,47 Pay) – Ortalama Maliyet: 1,708 TL

• SELEC: -176.286.445,65 TL (Yüzde 4,47 Pay) – Ortalama Maliyet: 80,289 TL

• Diğer hisselerdeki net satış toplamı ise -1.249.192.555,92 TL (yüzde 31,67) olarak kaydedildi.

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