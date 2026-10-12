Günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen ana endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre 103,7 puan geriledi.

Toplam işlem hacmi 38,1 milyar lira seviyesinde kalırken, sektör bazlı ayrışmalar dikkat çekti.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE BANKACILIK AYRIŞTI, FAKTORİNG ÇAKILDI

Günün ilk yarısında sektör endekslerindeki performans tablosu şu şekilde gerçekleşti:

• Kazandıranlar: Sektör endeksleri arasında prim yapan tek endeks yüzde 0,57 artışla bankacılık oldu.

• Kaybettirenler: En çok değer kaybeden sektör endeksi yüzde 5,60 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, holding endeksi yüzde 1,02 geriledi.

ZİRAAT YATIRIM SATIŞ TARAFINDA ZİRVEDE

12 Ekim 2026 tarihli kurum bazlı aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre saat 13:23 itibarıyla piyasadaki satış baskısında Ziraat Yatırım'ın devasa net satışı öne çıktı:

En Çok Net Alım Yapan Kurumlar:



• İş Yatırım: +2.667.899.685 TL

• Yapı Kredi Yatırım: +593.998.998 TL

• Garanti Yatırım: +576.407.632 TL

• Midas: +514.387.425 TL

• Vakıf Yatırım: +223.242.844 TL

• Halk Yatırım: +190.221.443 TL

• QNB Finans: +168.587.083 TL

• HSBC: +141.949.597 TL

En Çok Net Satış Yapan Kurumlar:



• Ziraat Yatırım: -3.454.908.484 TL

• Bank of America (BofA): -677.559.780 TL

• Tacirler Yatırım: -324.680.042 TL

• Yatırım Finansman: -285.843.733 TL

• TEB Yatırım: -253.440.176 TL

• A1 Capital: -160.125.599 TL

• PhillipCapital: -145.228.841 TL

• Bulls Yatırım: -129.292.787 TL

TEKNİK SEVİYELER VE PİYASA BEKLENTİSİ

Analistler, günün geri kalanında makroekonomik veri gündeminin sakin seyredeceğini ifade ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puan direnç, 12.100 ve 12.000 puan ise kritik destek seviyeleri olarak takip ediliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.