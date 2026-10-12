Bank of America'nın alım tarafındaki toplam işlem hacminin yüzde 42,85'i diğer hisselere dağılırken, en çok net alım gerçekleştirilen ilk 5 hisse senedinde bankacılık ve holding ağırlığı dikkat çekti.

Saat 13:30 itibarıyla BofA’nın toplam net satış hacmi -677.187.603 TL olarak kaydedildi.

• AKBNK: 255.117.604,35 TL (%19,39 pay) – Ortalama Maliyet: 68,205 TL

• YKBNK: 185.981.010,46 TL (%14,13 pay) – Ortalama Maliyet: 35,75 TL

• SAHOL: 175.232.069,75 TL (%13,32 pay) – Ortalama Maliyet: 84,296 TL

• ISCTR: 74.991.686,25 TL (%5,70 pay) – Ortalama Maliyet: 12,745 TL

• EREGL: 60.854.088,08 TL (%4,62 pay) – Ortalama Maliyet: 37,739 TL

BOFA'NIN EN ÇOK NET SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

BofA'nın toplam net satış hacminin yüzde 71,88'lik büyük kısmı diğer hisselere yayılırken, en çok net satış yapılan ilk 5 hisse senedi şu şekilde sıralandı:

• TAVHL: -155.515.850,00 TL (%7,80 pay) – Ortalama Maliyet: 267,81 TL

• ASTOR: -129.358.535,40 TL (%6,49 pay) – Ortalama Maliyet: 202,919 TL

• BIMAS: -120.871.809,00 TL (%6,06 pay) – Ortalama Maliyet: 399,306 TL

• CVKMD: -83.353.429,04 TL (%4,18 pay) – Ortalama Maliyet: 13,354 TL

• FROTO: -71.328.172,10 TL (%3,58 pay) – Ortalama Maliyet: 74,006 TL

• Diğer hisselerdeki net satış toplamı ise -1.432.802.113,14 TL (%71,88) olarak gerçekleşti.

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