Haftaya yüzde 0,09 yükselişle 12.277,24 puan seviyesinden başlayan ana endeks, açılışın ardından gelen satışların etkisiyle eksiye geçti.

Saat 10.38 itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kaybederek 12.194,46 puana geriledi.

Cuma gününü yüzde 0,43 artışla 12.265,98 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, haftanın ilk dakikalarında bankacılık öncülüğünde primli bir seyir izlese de bu kazanımlar korunamadı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 düşüş kaydetti.

SEKTÖREL AYRIŞMA VE KÜRESEL PİYASALAR

Sektör endeksleri arasında sabah saatlerinde en çok kazandıran yüzde 0,73 ile taş toprak sektörü olurken, günün en sert kayıbı yüzde 5,61 düşüş ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı.

Küresel piyasalarda ise Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla nefes alan ortam, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin gölgesinde temkinli seyrini koruyor.

GÜN İÇİ PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞINDA SON DURUM

BIST 100 genelinde öğle seansına doğru yaşanan geri çekilmeye rağmen hisse bazlı para akışlarında belirgin ayrışmalar göze çarptı.

En Çok Para Girişi Olan Hisseler



BIST 100 endeksinde hisse bazlı para girişlerinde holding ve bankacılık hisseleri başı çekti:

• Sabancı Holding (SAHOL): 169,56 milyon TL para girişi ile zirvede yer aldı (Fiyat: 84,20 TL, yüzde 0,84).

• Yapı Kredi (YKBNK): 164,64 milyon TL net para girişi sağladı (Fiyat: 35,82 TL, yüzde 1,07).

• Akbank (AKBNK): 97,97 milyon TL para girişi kaydetti (Fiyat: 68,20 TL, yüzde 0,52).

• İş Bankası C (ISCTR): 77,41 milyon TL para girişi gördü (Fiyat: 12,72 TL, yüzde 0,39).

• Kardemir D (KRDMD): 24,55 milyon TL para girişi ile prim yaptı (Fiyat: 43,98 TL, yüzde 1,99).

En Çok Para Çıkışı Olan Hisseler



Endeksin negatife dönmesinde özellikle enerji, ulaştırma ve perakende sektörlerindeki para çıkışları etkili oldu:

• Astor Enerji (ASTOR): -59,91 milyon TL para çıkışı yaşadı (Fiyat: 201,10 TL, yüzde -1,61).

• Türk Hava Yolları (THYAO): -55,28 milyon TL para çıkışı kaydetti (Fiyat: 286,75 TL, yüzde -0,26).

• Tüpraş (TUPRS): -47,83 milyon TL para çıkışı ile geriledi (Fiyat: 376,25 TL, yüzde -2,59).

• BİM Mağazalar (BIMAS): -43,26 milyon TL para çıkışı gördü (Fiyat: 397,25 TL, yüzde -1,37).

• CVK Madencilik (CVKMD): -28,96 milyon TL para çıkışı ile günün sert düşenlerinden oldu (Fiyat: 13,32 TL, yüzde -4,17).

TEKNİK SEVİYELER: DESTEĞE DOĞRU GERİ ÇEKİLME

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğuna dikkat çekerek BIST 100 endeksinde teknik seviyelerin izleneceğini belirtiyor.

• Direnç Seviyeleri: 12.400 ve 12.500 puan

• Destek Seviyeleri: 12.100 ve 12.000 puan

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