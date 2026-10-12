Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansmanı şirketlerinin Ağustos 2026 dönemine ilişkin bilanço ve kâr-zarar verilerini yayımladı.

Açıklanan rakamlar, finansal kiralama ve faktoring sektörlerinde milyarlarca liralık dönem net kârına işaret ederken Borsa İstanbul'da aynı alanlarda faaliyet gösteren halka açık şirketleri kapsayan endekste bambaşka bir tablo ortaya çıktı.

FAKTORİNG SEKTÖRÜNÜN NET KÂRI 26,1 MİLYAR TL

BDDK verilerine göre faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü ağustos sonu itibarıyla 611 milyar 594 milyon TL'ye ulaştı.

Sektörün faktoring alacakları 551 milyar 626 milyon TL, takipteki alacakları ise 15 milyar 437 milyon TL olarak kaydedildi.

Faktoring şirketlerinin dönem net kârı 26 milyar 125 milyon TL olurken öz kaynakları 118 milyar 199 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNDEN 21 MİLYAR TL'Yİ AŞAN KÂR

Finansal kiralama sektöründe ise aktif büyüklük 702 milyar 908 milyon TL olarak açıklandı.

Sektörün finansal kiralama alacakları 505 milyar 744 milyon TL, takipteki alacakları 9 milyar 693 milyon TL oldu.

Finansal kiralama şirketlerinin dönem net kârı 21 milyar 88 milyon TL, öz kaynakları ise 119 milyar 475 milyon TL olarak gerçekleşti.

Böylece faktoring ve finansal kiralama sektörlerinin toplam dönem net kârı 47 milyar 213 milyon TL'ye ulaştı.

BORSADA TABLO TERSİNE DÖNDÜ: XFINK SERT GERİLEDİ

Sektörün açıkladığı kârlılık verilerine karşılık Borsa İstanbul'da finansal kiralama ve faktoring şirketlerinin hisselerini kapsayan BIST Finansal Kiralama ve Faktoring Endeksi (XFINK), eylül sonundan itibaren sert düşüş yaşadı.

Piyasa verilerine göre endeksin 30 Eylül 2026 kapanışı 25.451,03 puan, 9 Ekim kapanışı ise 15.900,94 puan oldu.

12 Ekim saat 11.35 itibarıyla endeks 15.024,70 puana gerilerken günlük kayıp yüzde 5,51 olarak kaydedildi.

Bu seviyeler üzerinden hesaplandığında XFINK'in 30 Eylül kapanışından 12 Ekim saat 11.35'e kadar yaşadığı değer kaybı yaklaşık yüzde 40,97 oldu.

TÜKETİCİ FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KÂRI 13,6 MİLYAR TL

BDDK'nın açıkladığı verilerde tüketici finansman şirketlerinin aktif büyüklüğü de ağustos sonu itibarıyla 376 milyar 161 milyon TL olarak kaydedildi.

Şirketlerin finansman kredisi alacakları 325 milyar 741 milyon TL, takipteki alacakları ise 9 milyar 141 milyon TL'ye ulaştı.

Tüketici finansman şirketlerinin dönem net kârı 13 milyar 557 milyon TL, öz kaynakları ise 57 milyar 892 milyon TL oldu.

Böylece üç sektörün toplam dönem net kârı 60 milyar 770 milyon TL olarak hesaplandı.

SEKTÖRÜN KÂRI İLE BORSA PERFORMANSI NEDEN AYRIŞIYOR?

BDDK verileri finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansmanı sektörlerindeki şirketlerin toplam finansal sonuçlarını ortaya koyarken XFINK, yalnızca Borsa İstanbul'da işlem gören finansal kiralama ve faktoring şirketlerinin hisse fiyatlarını yansıtıyor.

Üstelik XFINK, piyasa değeri ağırlıklı ve hisse ağırlıklarına üst sınır uygulanmayan bir fiyat endeksi. Dolayısıyla endekste ağırlığı yüksek şirketlerdeki sert fiyat hareketleri, genel endeks performansını önemli ölçüde etkileyebiliyor.

Bu nedenle sektör genelinde açıklanan kâr rakamları ile halka açık şirketlerin borsa performansı doğrudan aynı sonuçları vermiyor.

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