Uluslararası finans kuruluşu ING Global, Türkiye ekonomisine yönelik son değerlendirmesinde döviz kuru, enflasyon ve faiz beklentilerini paylaştı. Bankanın analizinde, yatırım fonlarında son dönemde yaşanan gelişmelerin piyasalara etkisi de ele alındı.

ING, Türk lirası cinsinden yatırım fonlarında yüksek tutarlı çıkışlar yaşanmasına rağmen bu hareketin belirgin bir dolarizasyona yol açmadığını belirtti.

ING'DEN DOLAR/TL TAHMİNİ: 12 AY SONRASI İÇİN 59,80 TL

ING Global, dolar/TL kuruna ilişkin kısa ve orta vadeli beklentilerini açıkladı.

Bankanın tahminlerine göre dolar/TL'nin önümüzdeki bir ayda 49,75, üç ayda 51,50, altı ayda 54,30 ve 12 ayda 59,80 seviyesinde olması bekleniyor.

Dönem Dolar/TL tahmini 1 ay 49,75 TL 3 ay 51,50 TL 6 ay 54,30 TL 12 ay 59,80 TL

Söz konusu rakamlar ING Global'in tahminlerini yansıtıyor ve kesinleşmiş kur seviyeleri anlamına gelmiyor.

YATIRIM FONLARINDAN 625 MİLYAR TL ÇIKTI

ING Global'in hesaplamalarına göre ağustos sonundan 6 Ekim 2026'ya kadar geçen sürede, işlemleri durdurulan fonlar hariç tutulduğunda, Türk lirası cinsinden yatırım fonlarından net 625 milyar TL çıkış gerçekleşti.

Aynı dönemde dövize bağlı fon varlıklarından da toplam 2,2 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Banka, Türk lirası mevduat ve repo bakiyelerinde görülen artışın, yatırım fonlarından çıkan kaynakların önemli bir bölümünün dövize yönelmediğine işaret ettiğini belirtti.

ING'ye göre yatırım fonlarındaki gelişmelerin dolarizasyon üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.

ING, TCMB'DEN İKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

ING Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2026 yılının kalan iki faiz toplantısında indirim kararı almasını bekliyor.

Bankanın tahminine göre TCMB'nin ekim ayında 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puan faiz indirimine gitmesi öngörülüyor.

Böylece ING'nin yılın geri kalanına ilişkin toplam faiz indirimi beklentisi 200 baz puana ulaşıyor.

Banka, enflasyondaki yavaşlama ve iç talebin zayıf seyrinin faiz indirimleri için alan oluşturabileceğini değerlendiriyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ING Global'in değerlendirmesine göre Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu ağustostaki yüzde 31,5 seviyesinden eylül ayında yüzde 29,7'ye geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon ise aynı dönemde yüzde 2,2'den yüzde 1,6'ya düştü.

Banka, özellikle gıda ve ulaştırma fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyondaki yavaşlamaya katkı sağladığını belirtti.

ING ayrıca yatırım fonlarında yaşanan aksaklıkların ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.