Toplu taşıma ücretlerine yapılan zamlarla ilgili yeni düzenleme gündemde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel yönetimlerin enflasyonun üzerinde gerçekleştirdiği ulaşım zamlarının fiyat istikrarını olumsuz etkilediğini belirterek sınırlama yaklaşımı üzerinde durduklarını açıkladı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretleri ne kadar? İşte detaylar...
Toplu taşıma zamlarına yönelik yeni bir düzenleme ihtimali gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, belediyelerin kent içi ulaşım ücretlerinde gerçekleştirdiği artışların enflasyonla mücadele sürecine etkisini değerlendirdi.
Yılmaz, özellikle enflasyonun üzerinde yapılan fiyat artışlarına yönelik sınırlama getirilmesi yaklaşımının bulunduğunu belirtti.
TOPLU TAŞIMA ZAMLARINA SINIR MI GETİRİLECEK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel yönetimlerin toplu taşıma ücretlerinde yaptığı artışların enflasyonu olumsuz etkilediğini söyledi.
Yılmaz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;
"Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerin artışları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Sınır oluşturma yaklaşımımız var. Enflasyonun çok üzerinde artış yapılmamalı."
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR?
İstanbul'da toplu taşıma ücretleri kullanılan kart türüne ve ulaşım aracına göre değişiyor.
Paylaşılan güncel tarifeye göre tam bilet 46,20 TL, öğrenci bileti ise 22,55 TL seviyesinde bulunuyor.
|Bilet türü
|Ücret
|Tam bilet
|46,20 TL
|Öğrenci
|22,55 TL
|30 yaş üstü öğrenci
|41,58 TL
|Sosyal kart
|33,08 TL
|Metrobüs
|33,08 - 68,59 TL
Metrobüs ücretleri, yolculuk yapılan durak sayısına göre farklılık gösteriyor.
ANKARA'DA OTOBÜS VE METRO ÜCRETLERİ NE KADAR?
Ankara'da 23 Ağustos 2026 itibarıyla uygulanan toplu taşıma tarifesi EGO otobüsleri, Ankaray, Metro, Başkentray, özel halk otobüsleri ve özel toplu taşıma araçlarını kapsıyor.
Başkent Kart ile tam biniş ücreti 40 TL, indirimli biniş ücreti ise 20 TL olarak uygulanıyor.
|Bilet türü
|Ücret
|Tam biniş
|40 TL
|İndirimli biniş
|20 TL
|Tam aktarma
|20 TL
|İndirimli aktarma
|12 TL
|Kredi kartıyla biniş
|46 TL
|NFC ile biniş
|45 TL
|Öğretmen
|30 TL
|Öğretmen aktarma
|15 TL
İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR?
İzmir'de toplu taşıma ücretleri kullanılan ulaşım aracına ve kart türüne göre değişiklik gösteriyor.
İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 35 TL, öğrenci ve genç tarifesi ise 17,50 TL olarak uygulanıyor.
|Bilet türü
|Ücret
|Tam biniş
|35 TL
|Genç ve öğrenci
|17,50 TL
|Öğretmen
|23,50 TL
|60 yaş tarifesi
|29 TL
|Kredi veya banka kartı
|39 TL
|İZBAN tam
|40 TL
|İZBAN genç
|16,50 TL
|İZBAN öğretmen
|29,50 TL
İZBAN'da 20 kilometreyi aşan yolculuklarda mesafeye göre kilometre başına ek ücret uygulanıyor.
TOPLU TAŞIMA ZAMLARINA ENFLASYON SINIRI NE ZAMAN GELECEK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, toplu taşıma zamlarının enflasyonla uyumlu hale getirilmesine yönelik bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.
Bununla birlikte henüz somut bir zam sınırı, yasal düzenleme takvimi veya uygulama tarihi açıklanmadı.
Yeni bir düzenleme hayata geçirilmesi halinde belediyelerin ulaşım tarifelerini belirlerken hangi ölçütlere tabi olacağı, açıklanacak düzenlemenin kapsamına göre netleşecek.
(EKONOMİM)