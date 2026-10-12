Toplu taşıma zamlarına yönelik yeni bir düzenleme ihtimali gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, belediyelerin kent içi ulaşım ücretlerinde gerçekleştirdiği artışların enflasyonla mücadele sürecine etkisini değerlendirdi.

Yılmaz, özellikle enflasyonun üzerinde yapılan fiyat artışlarına yönelik sınırlama getirilmesi yaklaşımının bulunduğunu belirtti.

TOPLU TAŞIMA ZAMLARINA SINIR MI GETİRİLECEK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel yönetimlerin toplu taşıma ücretlerinde yaptığı artışların enflasyonu olumsuz etkilediğini söyledi.

Yılmaz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerin artışları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Sınır oluşturma yaklaşımımız var. Enflasyonun çok üzerinde artış yapılmamalı."

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul'da toplu taşıma ücretleri kullanılan kart türüne ve ulaşım aracına göre değişiyor.

Paylaşılan güncel tarifeye göre tam bilet 46,20 TL, öğrenci bileti ise 22,55 TL seviyesinde bulunuyor.

Bilet türü Ücret Tam bilet 46,20 TL Öğrenci 22,55 TL 30 yaş üstü öğrenci 41,58 TL Sosyal kart 33,08 TL Metrobüs 33,08 - 68,59 TL

Metrobüs ücretleri, yolculuk yapılan durak sayısına göre farklılık gösteriyor.

ANKARA'DA OTOBÜS VE METRO ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ankara'da 23 Ağustos 2026 itibarıyla uygulanan toplu taşıma tarifesi EGO otobüsleri, Ankaray, Metro, Başkentray, özel halk otobüsleri ve özel toplu taşıma araçlarını kapsıyor.

Başkent Kart ile tam biniş ücreti 40 TL, indirimli biniş ücreti ise 20 TL olarak uygulanıyor.

Bilet türü Ücret Tam biniş 40 TL İndirimli biniş 20 TL Tam aktarma 20 TL İndirimli aktarma 12 TL Kredi kartıyla biniş 46 TL NFC ile biniş 45 TL Öğretmen 30 TL Öğretmen aktarma 15 TL

İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

İzmir'de toplu taşıma ücretleri kullanılan ulaşım aracına ve kart türüne göre değişiklik gösteriyor.

İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 35 TL, öğrenci ve genç tarifesi ise 17,50 TL olarak uygulanıyor.

Bilet türü Ücret Tam biniş 35 TL Genç ve öğrenci 17,50 TL Öğretmen 23,50 TL 60 yaş tarifesi 29 TL Kredi veya banka kartı 39 TL İZBAN tam 40 TL İZBAN genç 16,50 TL İZBAN öğretmen 29,50 TL

İZBAN'da 20 kilometreyi aşan yolculuklarda mesafeye göre kilometre başına ek ücret uygulanıyor.

TOPLU TAŞIMA ZAMLARINA ENFLASYON SINIRI NE ZAMAN GELECEK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, toplu taşıma zamlarının enflasyonla uyumlu hale getirilmesine yönelik bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.

Bununla birlikte henüz somut bir zam sınırı, yasal düzenleme takvimi veya uygulama tarihi açıklanmadı.

Yeni bir düzenleme hayata geçirilmesi halinde belediyelerin ulaşım tarifelerini belirlerken hangi ölçütlere tabi olacağı, açıklanacak düzenlemenin kapsamına göre netleşecek.

(EKONOMİM)