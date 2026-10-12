Ortadoğu gerilimi ve yüksek seyreden petrol fiyatları, küresel piyasalarda ABD dolarına olan talebi güçlendirmeye devam ediyor.

ABD piyasa düzenleyicisi verilerine göre yatırımcıların doların değer kazanacağına yönelik net pozisyon tutarı rekor bir ivme yakaladı.

Üç hafta önce 8,4 milyar dolar seviyesinde olan net pozisyonlar, 7 Ekim haftası itibarıyla yaklaşık 36 milyar dolara yükseldi.

Bu keskin tırmanışta, Fransa'daki mali kaygıların etkisiyle kan kaybeden euronun değer kaybı belirleyici rol oynadı.

KRİTİK VERİ ÇARŞAMBA GÜNÜ: FED FAİZ ARTIRACAK MI?

Piyasaların kilitlendiği ana gündem maddesi ise çarşamba günü açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu (TÜFE) verileri.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı toplantısı öncesinde açıklanacak veri, yeni bir faiz artışının gerekip gerekmediğine dair sinyaller verecek.

Geçtiğimiz ay 2023'ten bu yana ilk faiz artırımını gerçekleştiren Fed için piyasa beklentileri değişkenlik gösteriyor. CME FedWatch verilerine göre ekim toplantısında faizlerin sabit tutulma ihtimali yüzde 51'den yüzde 81'e yükselmiş durumda.

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, ekim ayında faiz artırımı için güçlü gerekçelerin bulunması gerektiğini belirterek, beklenti üzeri gelebilecek bir enflasyonun piyasaları Aralık, Ocak veya Mart aylarındaki olası faiz artışlarına odaklayacağını ifade etti.

PETROL FİYATLARI VE AVRUPA BASINCI DOLARI DESTEKLİYOR

• Petrol Fiyatları Baskıyı Sürdürüyor: Ortadoğu'da tankerlere yönelik saldırıların etkisiyle Brent petrol varil başına 104 dolar civarında işlem görüyor. Fiyatlar savaş öncesi dönemin yüzde 45 üzerinde kalmaya devam ederken, enerji maliyetlerindeki bu artış enflasyonist endişeleri ve Fed'in para politikasına dair belirsizliği canlı tutuyor.

• Euroda Fransa Kaygısı: Fransa'nın mali görünümüne ilişkin endişeler sebebiyle Euro/Dolar paritesi 1,1176 seviyesine geriledi. Fransa ile Almanya 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark 140 baz puan seviyesinde seyrederken, geçtiğimiz hafta 160 baz puana yaklaşarak 2012'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

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