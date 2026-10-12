Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde doğrudan etki sahibi olan döviz kurlarında yeni işlem günü hareketli başladı. Haftanın ilk gününde yatırımcılar arama motorlarında sıklıkla "Dolar bugün kaç TL?" ve "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte serbest piyasadan alınan anlık ve en güncel alış-satış rakamları...

DOLAR NE KADAR? EURO KAÇ TL BUGÜN?

12 Ekim 2026 TSİ 07.21 itibarıyla güncel dolar ve euro alış satış fiyatları şöyle;

Dolar alış: 49,3284 TL

Dolar satış: 49,3360 TL

Euro alış: 55,3138 TL

Euro satış: 55,3792 TL

Küresel piyasalarda EUR/USD paritesi ise güne 1,1210 seviyesinde işlem görerek başladı. Paritedeki ve Dolar endeksindeki dalgalanmalar, önümüzdeki günlerde de Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini dolaylı olarak etkilemeye devam edecek.

Dolar endeksi ise 102,16 bandında seyrediyor.