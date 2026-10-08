8 Ekim 2026 Perşembe günü döviz kurlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. "Dolar bugün ne kadar?", "Euro kaç TL oldu?" ve "1 dolar kaç TL?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, dolar/TL ve Euro/TL kurlarının güncel alış ve satış fiyatları takip ediliyor.

8 EKİM 2026 GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

8 Ekim 2026 saat 07.14 verilerine göre güncel dolar ve euro alış ve satış fiyatları şöyle:

• Dolar Alış Fiyatı: 49,2078 TL

• Dolar Satış Fiyatı: 49,2215 TL

Amerikan Dolar Endeksi (DXY), bugün küresel piyasalarda 102,2 seviyelerinde dengelenerek güçlü duruşunu koruyor. Son dönemde kaydettiği yükselişle birlikte 102 puan sınırının üzerinde işlem gören endeks, doların diğer majör para birimleri karşısında küresel ölçekte değer kazanmaya devam ettiğini gösteriyor.

• Euro Alış Fiyatı: 55,2732 TL

• Euro Satış Fiyatı: 55,3270 TL

Euro/Dolar paritesi ise bugün küresel piyasalarda 1,1204 seviyelerinden işlem görerek dengelenme çabasını sürdürüyor.