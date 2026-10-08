Fed'in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi, yüksek ABD tahvil faizleri ve Avrupa'daki ekonomik ve siyasi riskler euro/dolar paritesi üzerinde baskı oluşturuyor. Yabancı finans kuruluşları, yıl sonu euro/dolar tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, beş kurumun beklentilerinin medyanı 1,14 oldu.

Matriks Haber'in 8 Eylül-8 Ekim 2026 döneminde 14 yabancı finans kuruluşunun raporlarından yaptığı derlemeye göre, 2026 yıl sonuna ilişkin rakamsal tahmin açıklayan beş kurumun beklentileri 1,12 ile 1,16 arasında değişti. Tahminlerin ortalaması ise 1,138 olarak hesaplandı.

HANGİ KURUM EURO/DOLAR İÇİN NE BEKLİYOR?

Kurum 2026 yıl sonu EUR/USD tahmini Morgan Stanley 1,12 MUFG 1,12 BNP Paribas 1,14 Bank of America 1,15 ING 1,16

En düşük tahminler Morgan Stanley ve MUFG'den geldi. Her iki kurum da güçlü ABD verileri, yüksek faizler ve enerji fiyatlarının dolar lehine oluşturduğu koşullara dikkat çekti. MUFG'nin güncel tahmininde de 2026'nın dördüncü çeyreği için EUR/USD 1,12 seviyesinde bulunuyor.

ING ise Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl sonuna kadar birer faiz artırımı daha yapmasını bekliyor.

EURODA DÜŞÜŞ DERİNLEŞEBİLİR Mİ?

Rabobank, euro/dolar için üç aylık tahminini 1,13'e, 12 aylık beklentisini ise 1,12'ye düşürdü.

Standard Chartered ise paritenin 1,1161 seviyesinin altına gerilemesi halinde 1,1100 seviyesinin gündeme gelebileceğini değerlendirdi.

Buna karşılık UBS daha iyimser bir görünüm ortaya koydu. Banka, yaklaşık 1,1475 seviyesinden 1,17 hedefiyle euro lehine pozisyon önerdi.

Euro, son dönemde Fransa'nın mali görünümüne ilişkin endişeler ve Avrupa'daki siyasi belirsizliklerin etkisiyle dolar karşısında baskı altında kalırken, piyasalarda euro/dolar paritesi 1,12 seviyesine yakın seyrediyor.

EUROYU HANGİ GELİŞMELER BELİRLEYECEK?

Bankaların değerlendirmelerinde dört temel risk öne çıktı:

Fed'in sıkı para politikası

Yüksek ABD tahvil faizleri

Enerji maliyetlerindeki artış

Fransa kaynaklı siyasi ve mali belirsizlikler

Buna karşılık ECB'nin ilave faiz artırımları ve ABD'nin uzun vadeli mali sorunları euroyu destekleyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Genel beklentiler, kısa vadede doların güçlü kalabileceğine işaret ederken eurodaki olası toparlanmanın merkez bankalarının faiz kararları, tahvil faizleri ve Avrupa'daki ekonomik-siyasi gelişmelere bağlı olacağını ortaya koyuyor.

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