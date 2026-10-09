Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç makroekonomik verilerin takibiyle birlikte döviz piyasalarında sınırlı hareketlilik devam ediyor. Serbest piyasada öne çıkan döviz kurları haftanın son işlem gününe yatay başladı.
Dolar, serbest piyasada 49,35 TL seviyesinden işlem görerek sınırlı yukarı yönlü eğilimini koruyor.
Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1226 bandında dengelenirken euro/TL tarafı 55,39 TL seviyelerinde yatay bir görünüm sergiliyor.
9 EKİM 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI
Serbest piyasada öne çıkan döviz kurlarındaki son durum şu şekilde gerçekleşti:
• ABD Doları (USD): Serbest piyasada 49,33 TL alış ve 49,35 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. TCMB gösterge satış kuru 49,21 TL seviyesindeyken, günlük bazda yüzde +0,18 oranında sınırlı bir artış kaydetti.
• Euro (EUR): Serbest piyasada 55,38 TL alış ve 55,39 TL satış fiyatından alıcı buluyor. TCMB gösterge satış kuru 55,05 TL seviyesinde dengelenirken, günlük değişim yüzde -0,01 ile yatay seyrediyor.
• İngiliz Sterlini (GBP): Serbest piyasada 65,33 TL alış ve 65,35 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor. TCMB gösterge satış kuru 65,05 TL olurken, günlük bazda yüzde -0,05 değişim gösterdi.
• İsviçre Frangı (CHF): Serbest piyasada 59,41 TL alış ve 59,44 TL satış seviyesinde yer alıyor. TCMB gösterge satış kuru 59,17 TL olan frank, günlük yüzde +0,34 oranında değer kazandı.