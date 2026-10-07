Dolar ve euro bugün ne kadar? 7 Ekim 2026 Çarşamba günü dolar alış satış ve euro alış satış fiyatları araştırılıyor. Döviz kurlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip edilirken "1 dolar kaç TL?", "1 euro kaç TL?" ve "Dolar bugün ne kadar?" soruları da öne çıkıyor. İşte 7 Ekim 2026 güncel dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO FİYATLARI 7 EKİM 2026

7 Ekim TSİ 07.30 itibarıyla dolar ve euro alış satış fiyatları şöyle;

• Dolar Alış Fiyatı: 49,1908 TL

• Dolar Satış Fiyatı: 49,2011 TL

• Euro Alış Fiyatı: 55,2653 TL

• Euro Satış Fiyatı: 55,3235 TL

Dolar karşısında Euro'nun gücünü gösteren Euro Dolar paritesi (EUR/USD) ise bugün 1,1229 seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Dolar endeksi ise 102,08 bandında seyrediyor.

DÖVİZ KURLARI NEDEN DALGALANIYOR?

Ekonomistlere göre döviz kurlarındaki bu anlık değişimlerin temel sebepleri arasında Merkez Bankası faiz kararları, küresel enflasyon verileri ve Orta Doğu eksenli jeopolitik riskler yer alıyor.