İngiltere merkezli uluslararası finans kuruluşu Standard Chartered, yayımladığı son analizde dolar endeksinin (DXY) kısa vadede 101,6 ile 102,5 dar bandı içerisinde yatay bir seyir izlemesini beklediğini bildirdi.

Doların TL karşısındaki değeri ise yatay konumda sürmeye devam ediyor. Haftanın sonuna yaklaşılırken dolar kuru 50 TL sınırına yakın seyrediyor.

FED TUTANAKLARINDA '25 BAZ PUAN' KONSENSÜSÜ VE ENFLASYON VURGUSU

Banka değerlendirmesinde, Fed’in eylül ayı toplantı tutanaklarının yetkililer arasında 25 baz puanlık faiz artışına yönelik geniş bir mutabakat olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Tutanak detaylarına dikkat çeken Standard Chartered analistleri; yetkililerin kalıcı enflasyon risklerine ısrarla işaret ettiğini, enflasyon katı seyretmeye devam ederse ilave bir faiz artırımının masada kalacağı görüşünün ağırlık kazandığını belirtti.

Banka ayrıca Fed üyelerinin büyük bölümünün, yükselen tahvil faizlerine rağmen, mevcut finansal koşulların ekonomik büyümeyi halen destekler nitelikte olduğunu düşündüğünü aktardı. Ancak toplantı sonrası süreçte ABD tahvil getirilerinde gözlenen ilave tırmanışın, finansal koşulları reelde daha da sıkılaştırdığına dikkat çekildi.

10 YILLIK İHALEDE YÜZDE 5,30 FAİZLE GÜÇLÜ TALEP

Küresel borçlanma maliyetleri açısından kritik önem taşıyan ABD borçlanma piyasasına da değinen Standard Chartered, Hazine’nin gerçekleştirdiği 39 milyar dolar tutarındaki 10 yıl vadeli tahvil ihalesini analiz etti.

İhalenin yüzde 5,30 faiz oranıyla ihale öncesi piyasa beklentilerinin bir miktar altında sonuçlandığı, ancak buna karşın ihaledeki alım talebinin oldukça güçlü seyrettiği ifade edildi.

PİYASALARIN ODAĞINDA İŞSİZLİK BAŞVURULARI VAR

Fed'in faiz patikasına ilişkin ipuçları aramayı sürdüren küresel piyasalar için istihdam verilerinin kritik önemini koruduğunu belirten kurum, ABD'de açıklanacak olan haftalık ilk işsizlik maaşı başvurularının kısa vadeli fiyatlamalar açısından yakından izleneceğini kaydetti.

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