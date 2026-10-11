Dolar ve euro fiyatları, 11 Ekim 2026 Pazar günü yeni haftaya hazırlanan yatırımcıların gündeminde. Dolar/TL 49 liranın, euro/TL ise 55 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, bugün dolar kaç TL? 1 euro ne kadar oldu? İşte güncel dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR BUGÜN KAÇ TL? EURO NE KADAR? 11 EKİM 2026

11 Ekim 2026 Pazar günü doların alış fiyatı 49,2113 TL, satış fiyatı ise 49,4063 TL bandında.

Euro/TL, 11 Ekim Pazar günü 55 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Güncel verilere göre euro alış fiyatı 55,0888 TL, satış fiyatı ise 55,4095 TL seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA YENİ HAFTA BEKLENİYOR

Küresel döviz piyasalarında yeni işlem haftası öncesinde dolar ve euro kurlarının seyri önem taşıyor. Pazar günü olması nedeniyle uluslararası döviz piyasalarında normal hafta içi işlemleri gerçekleşmezken, ekranlarda görülen fiyatlar veri sağlayıcısına ve işlem yapılan kuruma göre farklılık gösterebiliyor.