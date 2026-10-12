12 Ekim 2026 tarihli bildiriye göre İş Portföy kurucusu olduğu yatırım fonları aracılığıyla 8 Ekim 2026 tarihinde 28,48 TL - 29,90 TL fiyat aralığından toplam 803.000 TL nominal tutarlı MIATK payı satın aldı.

Gerçekleştirilen bu alımlarla birlikte İş Portföy fonlarının MİA Teknoloji'nin fiili dolaşımdaki payları içindeki toplam oranı yüzde 3 sınırını aştı.

HİSSELER NE DURUMDA?

İş Portföy'ün alımları gerçekleştirdiği 8 Ekim 2026 dönemi ve hissenin güncel teknik tablosu incelendiğinde şu detaylar öne çıkıyor:

• Güncel Fiyat Seviyesi: MIATK hisseleri, saat 16:22 itibarıyla günü yüzde 3,14 düşüşle 26,540 TL seviyesinden sürdürüyor.

• Gün İçi Bant Aralığı: Hisse gün içerisinde en yüksek 27,980 TL, en düşük ise 25,960 TL seviyelerini test etti.

• Hacim Grafiği: Hissedeki işlem hacmi 524,38 milyon TL olarak gerçekleşti.

• Trend Görünümü: Grafiğe bakıldığında, yaz aylarında 55-60 TL bandından başlayan kademeli düşüş trendinin ardından, hissenin eylül-ekim döneminde 20-30 TL dip aralığında dengelenme ve dip arayışı çabasında olduğu görülüyor. İş Portföy'ün fon alımları, hissenin bu dip seviyelerden toparlanmaya çalıştığı aralığa denk geldi.

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