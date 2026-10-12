Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre 12 Ekim 2026 itibarıyla 24 şirket, toplamda 34 farklı kâr payı ödemesi gerçekleştirecek.

Açıklanan takvime göre kâr payı dağıtımlarının 29'u ekim, kasım ve aralık aylarında tamamlanacak; 5 işlem ise 2027 yılına sarkacak.

Dağıtılacak nakit kâr payı tutarlarında Turkcell (TCELL), BİM (BIMAS), Astor Enerji (ASTOR) ve ASELSAN (ASELS) başı çekiyor.

YAKLAŞAN KÂR PAYI DAĞITIM TAKVİMİ

Şirketlerin KAP bildirimleri doğrultusunda hak kullanım tarihleri, toplam dağıtılacak net tutarlar ve hisse başına düşen net nakit temettü miktarları şu şekilde sıralandı:

Ekim 2026 Ödemeleri:



• ASTOR: 15.10.2026 | Toplam Net: 1.858.750.165,07 TL | Hisse Başına Net: 1,86 TL

• EBEBK: 15.10.2026 | Toplam Net: 85.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,53 TL

• BEGYO: 20.10.2026 | Toplam Net: 10.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,01 TL

• BASCM: 21.10.2026 | Toplam Net: 595.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,90 TL

• MCARD: 23.10.2026 (Genel kurul onayına bağlı) | Toplam Net: 202.371.744,00 TL | Hisse Başına Net: 2,19 TL

• SRVGY: 26.10.2026 | Toplam Net: 250.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,08 TL

• OSMEN: 26.10.2026 | Toplam Net: 17.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,04 TL

• MERIT: 27.10.2026 | Toplam Net: 286.100.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,85 TL

• MEDTR: 27.10.2026 | Toplam Net: 11.475.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,10 TL

• DESA: 30.10.2026 | Toplam Net: 40.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,08 TL

Kasım 2026 Ödemeleri:



• LIDER: 06.11.2026 | Toplam Net: 25.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,03 TL

• GOKNR: 09.11.2026 | Toplam Net: 91.122.080,00 TL | Hisse Başına Net: 0,26 TL

• KBORU: 10.11.2026 | Toplam Net: 10.617.217,94 TL | Hisse Başına Net: 0,02 TL

• ETILR: 13.11.2026 | Toplam Net: 3.825.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,02 TL

• GIPTA: 17.11.2026 | Toplam Net: 875.160,00 TL | Hisse Başına Net: 0,01 TL

• DURKN: 18.11.2026 | Toplam Net: 10.491.525,15 TL | Hisse Başına Net: 0,08 TL

• ASELS: 24.11.2026 | Toplam Net: 1.657.500.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,36 TL

• OFSYM: 25.11.2026 | Toplam Net: 52.311.416,63 TL | Hisse Başına Net: 0,36 TL

• DESA: 30.11.2026 | Toplam Net: 40.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,08 TL

Aralık 2026 Ödemeleri:



• SUMAS: 07.12.2026 | Toplam Net: 11.475.000,00 TL | Hisse Başına Net: 1,84 TL

• TCELL: 09.12.2026 | Toplam Net: 7.480.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 3,40 TL

• EBEBK: 15.12.2026 | Toplam Net: 85.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,53 TL

• NTHOL: 16.12.2026 | Toplam Net: 425.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,85 TL

• BIMAS: 16.12.2026 | Toplam Net: 2.550.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 2,13 TL

• BEGYO: 21.12.2026 | Toplam Net: 15.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,02 TL

• SRVGY: 25.12.2026 | Toplam Net: 250.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,08 TL

• MEDTR: 28.12.2026 | Toplam Net: 11.475.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,10 TL

• GLYHO: 31.12.2026 tarihine kadar | Toplam Net: 170.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,09 TL

• GWIND: 31.12.2026 tarihine kadar | Toplam Net: 340.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,63 TL

2027 Yılına Sarkan Taksitli Ödemeler:



• GOKNR: 08.02.2027 | Toplam Net: 91.122.080,00 TL | Hisse Başına Net: 0,26 TL

• BEGYO: 22.02.2027 | Toplam Net: 25.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,03 TL

• SRVGY: 25.02.2027 | Toplam Net: 250.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,08 TL

• BEGYO: 20.04.2027 | Toplam Net: 25.000.000,00 TL | Hisse Başına Net: 0,03 TL

• GOKNR: 10.05.2027 | Toplam Net: 91.122.080,00 TL | Hisse Başına Net: 0,26 TL

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