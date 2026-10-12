Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 12 Ekim 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre Kazakistan ile Türkiye arasında gerçekleşecek tahıl taşımacılığı için Türkasya Demiryolu Lojistik ve Ticaret A.Ş. ile el sıkışıldı.

Anlaşma kapsamında Kazakistan menşeli buğday ve kepek ürünlerinin özel tahıl vagonlarıyla Türkiye’deki farklı istasyonlara taşınması sağlanacak.

İLK SEVKİYAT EKİM AYINDA MERSİN’E YAPILACAK

İş birliğinin ilk aşaması olarak 16.380 tonluk ilk sipariş Pasifik Eurasia’ya teslim edildi.

Bu kapsamda test niteliği taşıyan ilk deneme taşımasının Ekim ayı içerisinde Mersin/Yenice varışlı olarak tamamlanması hedefleniyor.

HEDEF: AYLIK 30 BİN TON TAŞIMACILIK HACMİ

Sürecin başarıyla ilerlemesiyle birlikte operasyonun boyutunun büyütülmesi planlanıyor.

Şirket, ilk taşımanın ardından aylık ortalama 30.000 tonluk tahıl taşıma hacmine ulaşmayı hedeflediğini bildirdi. Ancak fiilî taşıma miktarlarının operasyonel şartlar ve süreçlerin gidişatına göre netleşeceği belirtildi.

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