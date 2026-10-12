Borsa İstanbul'da işlem gören Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) hisselerinde Tacirler Portföy Yönetimi tarafından gerçekleştirilen yüksek tutarlı pay satışları kamuoyuna açıklandı.

Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., 12 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerinde bulunan KLRHO paylarında 8 ve 9 Ekim tarihlerinde satış işlemleri gerçekleştirildiğini duyurdu.

Söz konusu işlemler sonucunda fonların Kiler Holding sermayesindeki toplam payı önce yüzde 5, ardından yüzde 3 sınırının altına indi.

TACİRLER PORTFÖY, KLRHO'DA 73,1 MİLYON LOT SATTI

KAP açıklamasına göre Tacirler Portföy'ün kurucusu olduğu yatırım fonlarının KLRHO hisselerindeki toplam nominal payı, satış işlemleri öncesinde 184.712.409 TL seviyesinde bulunuyordu. Bu tutar, Kiler Holding sermayesinin yüzde 6,31'ine karşılık geliyordu.

8 Ekim 2026 tarihinde Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda gerçekleştirilen 73.152.888 TL nominal tutarlı satış işleminin ardından toplam pay miktarı 111.559.521 TL nominale geriledi.

Böylece fonların KLRHO sermayesindeki pay oranı yüzde 6,31'den yüzde 3,81'e düşerek yüzde 5 sınırının altına indi.

BİR GÜN SONRA 45,4 MİLYON LOT DAHA SATILDI

Tacirler Portföy'ün Kiler Holding hisselerindeki satış işlemleri 9 Ekim'de de devam etti.

Bu tarihte gerçekleştirilen 45.409.950 TL nominal tutarlı satışın ardından fonların elindeki KLRHO paylarının toplamı 66.149.571 TL nominale geriledi.

Böylece Kiler Holding sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 3,81'den yüzde 2,26'ya düşerek yüzde 3 sınırının da altına indi.

KLRHO'DA İKİ GÜNDE 118,5 MİLYON LOTLUK SATIŞ

Tacirler Portföy'ün bildirdiği işlemlere göre 8 ve 9 Ekim tarihlerinde toplam 118.562.838 TL nominal tutarlı KLRHO payı satıldı.

İşlem tarihi Satılan pay (TL nominal) Satış sonrası pay oranı 8 Ekim 2026 73.152.888 %3,81 9 Ekim 2026 45.409.950 %2,26 Toplam 118.562.838 %2,26

İşlemler öncesinde yüzde 6,31 seviyesinde bulunan toplam ortaklık payı, iki işlem gününün ardından yüzde 2,26'ya geriledi. Böylece toplam pay oranında 4,05 yüzde puanlık azalma gerçekleşti.

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