Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE), 12 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle kamuoyunun gündeminde bulunan fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Şirket, soruşturma kapsamındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtirken faaliyetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını bildirdi.

ODINE'DEN FON SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

Odine Solutions tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun gündeminde yer alan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Söz konusu süreçte, Şirketimizin ticari ve operasyonel faaliyetleri olağan akışında ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

Süreç tarafımızca yakından takip edilmekte olup, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuya açıklanması gereken yeni bir gelişme olması halinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

YENİ GELİŞMELER YATIRIMCILARLA PAYLAŞILACAK

Şirketin açıklamasında, soruşturma sürecinin yakından izlenmeye devam edildiği vurgulandı.

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuya açıklanması gereken yeni bir gelişme yaşanması halinde gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı ifade edildi.

ODINE HİSSELERİNDE 29 GÜNLÜK TABAN SERİSİ

Öte yandan ODINE hisseleri, Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan sert satışlarla gündeme gelmişti.

1 Eylül-9 Ekim 2026 döneminde 29 işlem günü üst üste taban kapanış yapan ODINE, 12 Ekim'de de dalgalı bir seyir izliyor.

Gün içerisinde pozitif bölgede bir süre seyreden hisse TSİ 14.55 itibarıyla yüzde 5,86 düşüşle 90,00 TL bandında seyrediyor.

ODINE, ağustos ayında 3.513 TL seviyesine kadar çıkarak tarihi zirvesini görmüştü.

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