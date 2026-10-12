Borsa İstanbul'da işlem gören MİA Teknoloji A.Ş. (MIATK), otonom ulaşım ve lojistik teknolojileri alanındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla yeni bir yatırım kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirketin bağlı ortaklığı Tripy, tamamen sürücüsüz lojistik araçları olarak tanımlanan Robovan teknolojisinin Türkiye pazarına kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

MIATK'DAN SÜRÜCÜSÜZ LOJİSTİK ARAÇLARI İÇİN YATIRIM KARARI

MİA Teknoloji'nin KAP açıklamasına göre Tripy, yeni nesil mobilite ve otonom ulaşım teknolojileri alanındaki büyüme stratejisi doğrultusunda Robovan çalışmalarında önemli bir aşamaya ulaştı.

Bu kapsamda tamamen sürücüsüz lojistik araçlarına yönelik yatırımlar için yönetim kurulu kararı alındı.

Elektronik ticaret, perakende, kargo, dağıtım, depolama ve şehir içi lojistik gibi alanlarda kullanılması planlanan araçların, teslimat süreçlerinde insan müdahalesine duyulan ihtiyacı azaltması hedefleniyor.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK ŞİRKETLERİYLE SİPARİŞ AŞAMASINA GELİNDİ

Şirket, Türkiye'deki operasyonların yakın dönemde yapılandırılmasının ve potansiyel kullanım alanlarında uygulamaya geçilmesinin planlandığını açıkladı.

Başta büyük ölçekli lojistik ve kargo şirketleri olmak üzere sektörün önde gelen firmalarıyla iş birliği görüşmelerinin ilerletilmesi hedefleniyor.

MİA Teknoloji, görüşmelerin mevcut durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla Türkiye'nin en önemli şirketleriyle görüşmelerde sipariş aşamasına gelinmiştir."

Açıklamada henüz kesinleşmiş bir sipariş tutarı, müşteri adı veya teslimat takvimi paylaşılmadı.

Lojistik maliyetlerinde yüzde 45 azalma hedefi

MİA Teknoloji, sürücüsüz araç teknolojilerinin şehir içi lojistik maliyetlerinde yüzde 45'e varan azalma sağlayabileceğine yönelik projeksiyonunu da paylaştı.

Şirket, bu dönüşümün erken aşamasında konumlanarak Türkiye'de otonom lojistik çözümlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında aktif rol almayı amaçlıyor.

Söz konusu yüzde 45'lik oran, şirketin ileriye dönük projeksiyonu niteliğinde olup gerçekleşmiş bir maliyet tasarrufunu ifade etmiyor.

OTONOM TESLİMAT PAZARINDA 5,9 MİLYAR DOLARLIK BEKLENTİ

MİA Teknoloji'nin KAP açıklamasında yer alan verilere göre küresel otonom son kilometre teslimat pazarının büyüklüğü 2024 yılında yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Pazarın 2030 yılında ise yaklaşık 5,9 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Şirket, küresel pazardaki büyüme potansiyelinden yararlanmak amacıyla Türkiye'deki ticari uygulamaları geliştirmeyi hedefliyor.